الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة: واشنطن تحذر من هجوم "بأيّ وقت" وموسكو تشترط تلبية مطالبها

شدّدت الولايات المتحدة لهجتها، الثلاثاء، ضد روسيا التي قالت إنها قادرة على مهاجمة أوكرانيا "في أي وقت"، لكنها وافقت على اجتماع لوزيري خارجية البلدين في جنيف لمحاولة إيجاد "مخرَج دبلوماسي" لهذه الأزمة غير المسبوقة في أوروبا منذ الحرب الباردة.

بدورها، أعلنت موسكو، الثلاثاء، رفضها إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ما لم يستجب الغرب لمطالبها.

ومع حشد عشرات آلاف الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا، تكثفت الجهود لمنع نشوب نزاع، ويستعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن للسفر إلى كييف لإجراء محادثات الأربعاء.

ورحلة بلينكن التي ستأخذه أيضا إلى برلين لعقد اجتماعات مع الحلفاء الأوروبيين، هي أحدث جهد دبلوماسي لمنع التوترات بشأن أوكرانيا من التصاعد إلى حرب أوروبية جديدة.

واشنطن: "كل الخيارات مطروحة"

وقال البيت الأبيض إن روسيا مستعدة لهجوم محتمل على أوكرانيا يمكن أن يحدث في "أي وقت"، محذرا من أن الرد الأميركي سيشمل كل الخيارات.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي للصحافيين أنّ "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، محذّرة من "وضع خطير للغاية".

وأضافت ساكي: "نحن الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا".

بلينكن قبيل توجّهه إلى أوكرانيا وسويسرا وألمانيا ("أ ب")

وهددت المسؤولة أنه إذا قرر الرئيس، فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا فسيتم فرض "عواقب اقتصادية وخيمة". وألقت ساكي باللوم على الزعيم الروسي، قائلة إن "الرئيس بوتين هو من خلق هذه الأزمة".

وتابعت: "هناك مسار دبلوماسي للمضي قدما. نأمل بالتأكيد أن يسلكوا هذا المسار، وهناك مسار آخر. الأمر متروك للروس لتحديد المسار الذي سيسلكونه وستكون العواقب وخيمة إذا لم يسلكوا المسار الدبلوماسي".

يأتي ذلك بعد أن فشل أسبوع من المحادثات في جنيف وبروكسل وفيينا الأسبوع الماضي في تخفيف حدة التوتر، مع إصرار روسيا على أن تؤخذ على محمل الجد مطالبها بضمانات أمنية شاملة، بما في ذلك الحظر الدائم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

"مسار دبلوماسي"؟ موسكو بحاجة إلى ردود

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس أن بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف "على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات".

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ بلينكن أن موسكو بحاجة إلى ردود "محددة لكل مادة على حدة" من مقترحاتها "في أسرع وقت ممكن"، داعيا نظيره الأميركي إلى "التوقف عن إصدار تكهنات حول قرب 'عدوان روسي' مزعوم".

لافروف خلال مؤتمره الصحافيّ مع وزيرة الخارجية الألمانية ("أ ب")

وقال لافروف في وقت سابق الثلاثاء إنه لن تكون هناك مفاوضات أخرى حتى يقدم الغرب إجابات مناسبة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية الزائرة، أنالينا بربوك: "ننتظر الآن أجوبة على هذه المقترحات - كما وعدنا - من أجل مواصلة المفاوضات".

ورفضت واشنطن المطالب الروسية، بما في ذلك وضع قيود على نشر القوات في دول أعضاء سابقة في حلفاء وارسو مثل بولندا ودول البلطيق التي انضمت إلى حلف الأطلسي بعد الحرب الباردة.

محادثات رباعية

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه دعا روسيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي لإجراء مزيد من المناقشات بشأن أوكرانيا "في المستقبل القريب".

والهدف من المحادثات هو "معالجة مخاوفنا، ولكن أيضا الاستماع إلى مخاوف روسيا ومحاولة إيجاد حل" للخروج من الأزمة.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيتوجه إلى أوكرانيا ويلتقي الأربعاء الرئيس، فولوديمير زيلينسكي "لتأكيد التزام الولايات المتحدة حيال سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

المركبات المدرعة الروسية تتحرك على طول طريق سريع في شبه جزيرة القرم ("أ ب")

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن بلينكن سيتوجه، الخميس، إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف برايس في بيان، أن الدول الأربع ستناقش "الجهود المشتركة لردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا، بما في ذلك استعداد الحلفاء والشركاء لفرض عواقب وخيمة وكلفة اقتصادية باهظة على روسيا".

وكشفت مسؤولة أميركية أن بلينكن ولافروف سيلتقيان إثر ذلك في جنيف، الجمعة.

وأثارت أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مخاوف عميقة بشأن حشد القوات الروسية رغم نفي موسكو المتكرر التخطيط لغزو.

وتخوض كييف حربًا مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد أن أطاحت التظاهرات بالرئيس المتحالف مع الكرملين.

وما زاد التوتر هو بدء روسيا وبيلاروس المجاورة لأوكرانيا، الثلاثاء، مناورات عسكرية مفاجئة.

خلال اجتماع ألمانيّ - أوكرانيّ ("أ ب")

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إنها تنظم التدريبات بسبب استمرار "تفاقم" التوتر العسكري "بما في ذلك على الحدود الغربية والجنوبية لجمهورية بيلاروس". وتقع بيلاروس على حدود أوكرانيا وكذلك بولندا العضو في الحلف الأطلسي.

ولم تكشف موسكو ولا مينسك عدد القوات المشاركة، لكن مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية أظهر أرتالا من المركبات العسكرية بما في ذلك دبابات يتم إنزالها من قطارات غطتها الثلوج.

تركيا من غزو أوكرانيا

كما حذرت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي موسكو من غزو أوكرانيا، إذ قال الرئيس، رجب طيب إردوغان إنه يعتزم مناقشة التوترات المتزايدة مع الرئيس بوتين.

وقال إردوغان للصحافيين: "لا أرى أن غزوا روسيا لأوكرانيا، هو خيار واقعي لأنها ليست دولة عادية. أوكرانيا دولة قوية".

وزودت تركيا القوات الأوكرانية بطائرات بدون طيار قتالية، ما أثار انتقادات شديدة من موسكو.

والتقى المفاوضون الروس بشكل منفصل هذا الشهر مع وفود من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن هذه اللقاءات فشلت في تحقيق أي نتائج ملموسة.

إردوغان خلال المؤتمر مع الرئيس الصربيّ ("أ ب")

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس في البرلمان الإثنين، أن بريطانيا سترسل أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من صفقة من شأنها أن تساعد كييف في تأمين حدودها.

وقال والاس: "لأوكرانيا كل الحق في الدفاع عن حدودها، وهذه الحزمة الجديدة من المساعدات تعزز قدرتها على القيام بذلك".

وأضاف أن أنواع المعدات التي تم إرسالها "ليست أسلحة إستراتيجية ولا تشكل أي تهديد لروسيا" واصفا إياها بأنها "خفيفة ومضادة للدروع وأنظمة أسلحة دفاعية".

ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، الإعلان عن هذه الشحنات بأنه "خطير للغاية"، و"لا يساهم في الحد من التوتر".