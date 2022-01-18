المالطية ميتسولا.. أصغر رئيسة لبرلمان الاتحاد الأوروبي

انتخبت روبرتا ميتسولا، وهي سياسية من الحزب الديمقراطي المسيحي في مالطا، رئيسة لبرلمان الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، لتتولى بذلك فترة عامين ونصف العام بعد وفاة الاشتراكي ديفيد ساسولي الأسبوع المنصرم.

وتعتبر ميتسولا ثالث امرأة تنتخب للمنصب، وهي أصغر رئيسة للبرلمان الأوروبي.

وعانى ساسولي، الذي توفي عن 65 عاما، من المرض لعدة أشهر، وقبل وفاته، رفض السياسي الإيطالي تولي فترة أخرى.

وترشحت ميتسولا عن أكبر كتلة في البرلمان وحصلت على 458 من 616 صوتا الثلاثاء. وكانت قائمة بأعمال رئيس البرلمان منذ وفاة ساسولي في 11 كانون الثاني/يناير.

وستقود ميتسولا البرلمان الأوروبي، الذي ازداد نفوذا في السنوات الأخيرة وأصبح محوريا في وضع مسار الكتلة المكونة من 27 دولة، في قضايا مثل الاقتصاد الرقمي، وتغير المناخ، وبريكست.

ويمثل البرلمان الأوروبي 450 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي ويشير إلى نفسه باعتباره "قلب الديمقراطية الأوروبية".

وقالت ميتسولا، التي عرفت بأنها بانية جسور بين الأحزاب، إنها ستلتزم بأسلوب عمل ساسولي.