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واشنطن: "الوقت لم يحن بعد للتخلي" عن المفاوضات بشأن النووي الإيراني

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 10:02

واشنطن: "الوقت لم يحن بعد للتخلي" عن المفاوضات بشأن النووي الإيراني
مفاوضون بفيينا (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إن الوقت لم يحن بعد لوقف المفاوضات مع إيران، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة إن "الوقت لم يحن بعد للتخلي" عن المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أنه "يتم تحقيق بعض التقدم".

وأضاف أن "مجموعة الدول ’خمسة زائد واحد’ تقرأ في نفس الصفحة، لكن لا أحد يعلم ما الذي ستفضي إليه الأمور"، في إشارة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى المانيا.

وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/ أبريل 2021 بين إيران والدول التي ما زالت منضوية في الاتفاق؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بمشاركة أميركية غير مباشرة. وبعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

والأسبوع الماضي حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن من أنّه لم يتبقّ سوى "بضعة أسابيع" لإنقاذ الاتفاق، مؤكّدا أنّ بلاده "مستعدّة" للجوء إلى "خيارات أخرى" إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب أحاديا عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

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