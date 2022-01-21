  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الأمم المتحدة: المساعدات الغذائيّة تصل لأدنى مستوياتها في تيغراي

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 12:03

الأمم المتحدة: المساعدات الغذائيّة تصل لأدنى مستوياتها في تيغراي
("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الأمم المتحدة، أن المساعدات الغذائية في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وصلت إلى "أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وقالت أمس الخميس، إن هناك أكثر من 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، في أحدث علامة على الأزمة المتزايدة وسط الجهود المبذولة لإنهاء حرب البلاد التي استمرت نحو 14 شهرًا.

وأوضحت المنظمة أن مخزونات المساعدات الغذائية والوقود "استنفدت بالكامل تقريبًا" في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين شخص، حسبما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

وفرض حصار حكومي في أواخر حزيران/ يونيو 2021 على الإقليم، لمنع وصول الإمدادات إلى قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تقاتل القوات الإثيوبية الفيدرالية.

والأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إن ما يقدر بنحو 400 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة في إقليم تيغراي الإثيوبي.

واندلعت اشتباكات عنيفة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.‎

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#المساعدات الغذائية
#إثيوبيا
#تيغراي

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استقالة وزير سودانيّ من حكومة تصريف الأعمال: تكليف "غير دستوريّ"
استقالة وزير سودانيّ من حكومة تصريف الأعمال: تكليف "غير دستوريّ"

2022-01-21

استهداف أبو ظبي... نقطة تحول في مسار الحرب اليمنيّة 
استهداف أبو ظبي... نقطة تحول في مسار الحرب اليمنيّة 

2022-01-21

العراق: مقتل 11 جنديا في هجوم لـ"داعش" شرقي البلاد
العراق: مقتل 11 جنديا في هجوم لـ"داعش" شرقي البلاد

2022-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

2022-01-20
اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

2022-01-20
آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

2022-01-20
بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

2022-01-20
إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

2022-01-20