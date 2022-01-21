  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"إيرباص" تلغي صفقة تسليم 50 طائرة "إيه 321 نيو" للخطوط القطريّة

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 16:12

"إيرباص" تلغي صفقة تسليم 50 طائرة "إيه 321 نيو" للخطوط القطريّة
(أرشيفية أ". ف. ب.")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ألغت عملاقة صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" صفقة للخطوط الجوية القطرية، تضم 50 طائرة من طراز "إيه 321 نيو"، في إطار نزاع بين الشركتين بشأن طائرة "إيه 350"، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الجمعة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول في شركة "إيرباص" تأكيده "فسخ عقد يشمل 50 طائرة إيه 321 نيو مع شركة الخطوط الجوية القطرية".

والخطوط الجوية القطرية في نزاع مع "إيرباص"، بعدما أوقفت الشركة القطرية تشغيل طائرة "إيه 350"، ورفضت تسلم طائرات أخرى من نفس الطراز متعاقد عليها مع الشركة الأوروبية، بسبب عيوب في أسطحها الخارجية.

وأمس الخميس، عقدت محكمة في لندن جلسة للنظر في قضية رفعتها الخطوط القطرية ضد أيرباص، وطلبت القطرية خلال الجلسة تعويضا بمقدار 618 مليون دولار، وتغريم إيرباص 4 ملايين دولار عن كل يوم تعطل للطائرات موضوع النزاع.

بودكاست عرب 48

#إيرباص
#قطر
#إلغاء صفقة طائرات

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليمن: أكثر من 70 قتيلا في غارة للتحالف السعودي على صعدة
اليمن: أكثر من 70 قتيلا في غارة للتحالف السعودي على صعدة

2022-01-21

طالبان إلى النرويج
طالبان إلى النرويج

2022-01-21

واشنطن تدرس إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا خشية من غزو روسي
واشنطن تدرس إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا خشية من غزو روسي

2022-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

2022-01-20
اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

2022-01-20
آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

2022-01-20
بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

2022-01-20
إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

2022-01-20