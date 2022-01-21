"إيرباص" تلغي صفقة تسليم 50 طائرة "إيه 321 نيو" للخطوط القطريّة

ألغت عملاقة صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" صفقة للخطوط الجوية القطرية، تضم 50 طائرة من طراز "إيه 321 نيو"، في إطار نزاع بين الشركتين بشأن طائرة "إيه 350"، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الجمعة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول في شركة "إيرباص" تأكيده "فسخ عقد يشمل 50 طائرة إيه 321 نيو مع شركة الخطوط الجوية القطرية".

والخطوط الجوية القطرية في نزاع مع "إيرباص"، بعدما أوقفت الشركة القطرية تشغيل طائرة "إيه 350"، ورفضت تسلم طائرات أخرى من نفس الطراز متعاقد عليها مع الشركة الأوروبية، بسبب عيوب في أسطحها الخارجية.

وأمس الخميس، عقدت محكمة في لندن جلسة للنظر في قضية رفعتها الخطوط القطرية ضد أيرباص، وطلبت القطرية خلال الجلسة تعويضا بمقدار 618 مليون دولار، وتغريم إيرباص 4 ملايين دولار عن كل يوم تعطل للطائرات موضوع النزاع.