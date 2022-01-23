البحرية الأميركية تحتجز سفينة أبحرت من إيران في خليج عمان

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الأحد، احتجاز سفينة كانت تحمل 40 طنا من السماد، الذي يمكن استخدامه لصناعة المتفجرات أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم سابقا في تهريب الأسلحة إلى اليمن.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، ومقره البحرين، في بيان، "أن مدمرة صواريخ موجهة أميركية من طراز ‘يو. إس. إس. كول‘، وسفن الدورية، احتجزت سفينة لا ترفع علم أي دولة، وذلك أثناء إبحارها من إيران على الطريق المستخدم في السابق لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن"، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف البيان أن القوات الأميركية "فتشت السفينة، التي كان قد تم توقيفها العام الماضي أثناء نقلها آلاف قطع السلاح إلى اليمن، بعد اعتراضها في المياه الدولية في خليج عمان الثلاثاء الماضي".

وأفاد الأسطول الخامس الأميركي بأنه "تم اكتشاف 40 طنا من أسمدة اليوريا على متن السفينة، وهو مركب كيمياوي للاستخدامات الزراعية، ويعرف بأنه مكون رئيسي في العبوات الناسفة محلية الصنع".

وأشار البيان إلى أن "السفينة نفسها كان قد تم اعتراضها في شباط/ فبراير من العام المنصرم، أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز (إيه. كي. 47) وقاذفات (آر. بي. جي) وغير ذلك من الأسلحة".

وتتهم الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، إيران بتهريب الأسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ أيلول/ سبتمبر 2014.