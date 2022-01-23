نذر حرب متصاعدة بأوكرانيا وسط أزمة بين روسيا والغرب

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تصاعدت نذر الحرب في أوكرانيا على وقع مخاوف من غزو روسي محتمل للبلاد، وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وبدأت مساعدات عسكرية أميركية وبريطانية بالوصول إلى الأراضي الأوكرانية، فيما اتهمت لندن موسكو بالسعي لتنصيب زعيم موال لها في كييف، وهو ما آثار مخاوف أميركية جديدة، في حين وصفت الخارجية الروسية تلك الاتهامات "بالهراء".

واتهمت المملكة المتحدة موسكو بـ"السعي إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف" و"التفكير" في "احتلال" أوكرانيا، فيما وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات بأنها "هراء".

ودعت الخارجية الروسية عبر تويتر لندن إلى "التوقف عن نشر الهراء".

وغداة محادثات أميركية-روسية بدا أنها أتاحت قدرا من الانفراج، نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، بـ"حجم النشاط الروسي الهادف إلى زعزعة أوكرانيا"، قائلة إنه "بحسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها".

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن "النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعتبر مرشحا محتملا" لكنه ليس الوحيد، مضيفة "لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين".

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا "مقلقة جدا".

وصرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا. الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديموقراطيا في أوكرانيا".

إلى ذلك، اضطر قائد البحرية الألمانية كاي-أخيم شونباخ، للاستقالة من منصبه، مساء السبت، بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا، في وقت وجهت كييف انتقادات لبرلين بسبب رفضها تزويدها بالأسلحة.

وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن نائب الأميرال شونباخ سيتنحى "على الفور".

وأثار شونباخ عاصفة دبلوماسية عندما وصف فكرة غزو روسيا لأوكرانيا بأنها "هراء"، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستحق الاحترام، وذلك في وقتٍ تحذر بلاده وحلفاؤها الغربيون من خطر الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أسابيع.

ومع تصاعد طبول الحرب، نقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الخارجية الأميركية أمرت عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا ببدء مغادرة البلاد من الإثنين.

كما نصحت بريطانيا مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى أوكرانيا، وطلبت من رعاياها أيضا في أوكرانيا تسجيل وجودهم هناك، حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن الخارجية البريطانية.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية أن برلين أعدت خططا لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا إذا تدهور الوضع.