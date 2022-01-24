أميركا وبريطانيا تسحبان دبلوماسييهما من أوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت أميركا وبريطانيا عن سحب دبلوماسييهما وعائلاتهم من كييف إثر غزو روسي محتمل لأوكرانيا، في الوقت الذي اعتبرته الأخيرة "قرارا سابقا لأوانه ويعكس حذرا مبالغا فيه".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، الإثنين، إنها "ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على التهديد الروسي المتصاعد في اجتياح كييف".

وأشارت إلى أن "السفارة بحد ذاتها ستبقى مفتوحة من أجل الأعمال الأساسية، بعدما طالبت الولايات المتحدة عائلات جميع الموظفين الأميركيين في سفارتها في كييف بالمغادرة".

وأفادت وزارة الخارجية في لندن أنه "سيتم سحب بعض موظفي السفارة وأفراد عائلاتهم من كييف ردًا على التهديد الروسي المتصاعد".

وأضافت أن "السفارة البريطانية ستبقى مفتوحة وستواصل عملها الأساسي".

أميركا: "الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به"

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن "الوضع الأمني خصوصا على طول الحدود الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور في أي وقت". ودعت الوزارة عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد.

وقالت إن "الموظفين المحليين والموظفين غير الأساسيين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك، وعلى المواطنين الأميركيين المقيمين في أوكرانيا التفكير الآن في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو وسائل النقل الأخرى".

السفارة الأميركية في كييف (أ ب)

ولفتت مسؤولة أميركية كبيرة إلى أنه "لن تكون الولايات المتحدة في وضع يُمكّنها من إجلاء المواطنين الأميركيّين في حال حدوث سيناريو كهذا".

وأشارت المسؤولة التي طلبت عدم كشف هويتها إلى أنّ "سفارة الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لافتة إلى أنّ القائمة بالأعمال كريستينا كفين ستبقى في أوكرانيا".

ونصحت وزارة الخارجيّة الأميركيّة المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي و"إمكانية مضايقة المواطنين الأميركيين، لا سيّما من قبل الشرطة الروسية والتطبيق التعسّفي للقوانين المحلية".

أوكرانيا: "حذر مبالغ فيه"

من ناحيتها، أكدت أوكرانيا اليوم أن قرار أميركا إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف "سابق لأوانه" في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولنكو، في بيان "نعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأميركي سابقة لأوانها وتعكس حذرًا مبالغًا فيه".

وأضاف أنه لم تطرأ أي "تغييرات جذرية" مؤخرا على الوضع الأمني في شرق أوكرانيا، حيث يخوض انفصاليون موالون لروسيا نزاعًا ضد الجيش الأوكراني منذ العام 2014.

وأفاد نيكولنكو أن "الاتحاد الروسي يقوم بجهود نشطة حاليًا لزعزعة استقرار الوضع الداخلي في أوكرانيا".

وأشار إلى أن الإعلام ينشر "معلومات مضللة ويزرع الذعر في أوساط الأوكرانيين والأجانب".

وأضاف "في ظلّ هذا الوضع، من الضروري أن يتم تقييم المخاطر بوعي والمحافظة على الهدوء".

الاتحاد الأوروبي: لا سبب لسحب موظفينا من أوكرانيا

وأفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه "لا يوجد أي سبب يدعو الاتحاد إلى سحب موظفيه وأسرهم من أوكرانيا".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، الإثنين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة التوتر الحاصل بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار بوريل إلى استمرار التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتابع قائلا "وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيبلغنا عن أسباب دعوة وزارته لرعايا الولايات المتحدة لمغادرة أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لن يفعل الشيء ذاته، لأننا لا نرى سببا يدعونا للقيام بهذه الخطوة".

وردا على سؤال حول احتمالية بقاء موظفي الاتحاد الأوروبي وأسرهم في أوكرانيا، قال بوريل إن "الاتحاد لم يتخذ قرارا واضحا بهذا الخصوص حتى الآن".