  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

غزو روسي محتمل لأوكرانيا: بايدن يدرس نشر قوات أميركية بأوروبا الشرقية

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 07:34

غزو روسي محتمل لأوكرانيا: بايدن يدرس نشر قوات أميركية بأوروبا الشرقية
احتمال حصول هجوم روسي (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

يدرس الرئيس الأميركي، جو بايدن، نشر آلاف الجنود الأميركيين إضافة إلى سفن حربية وطائرات لحلف الناتو في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب "نيوروك تايمز"، فإن كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدموا للرئيس خلال اجتماع يوم السبت في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد خيارات من شأنها تقريب معدات عسكرية أميركية نحو عتبة التراب الروسي، على حد وصفهم.

وتشمل هذه الخيارات إرسال ما بين ألف و5 آلاف جندي إلى دول أوروبا الشرقية، مع احتمال زيادة هذا العدد 10 أضعاف إذا تدهورت الأمور.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس بايدن قد يتخذ قرارا بهذا الشأن مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في وقت أمرت فيه الخارجية الأميركية عائلات دبلوماسييها بمغادرة كييف "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي"، كما نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، داعية الأميركيين أيضا إلى تجنب السفر إلى روسيا.

وحذرت وزارة الخارجية من أنّ "الرعايا الأميركيين في أوكرانيا يجب أن يدركوا أن أي عملية عسكرية روسية، في أي مكان في أوكرانيا، ستؤثر على نحو خطير في قدرة سفارة الولايات المتحدة على تقديم خدمات قنصلية، بما في ذلك مساعدة المواطنين الأميركيين الذين يغادرون أوكرانيا".

كما نصحت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي.

وقالت مسؤولة أميركية كبيرة للصحافة "نعتقد أن غزوا روسيا ... يمكن أن يحدث في أي لحظة".

وفي بيان صحافي، أعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، أن الرئيس جو بايدن ناقش مع فريقه للأمن القومي "العدوان الروسي المستمر" على أوكرانيا.

وقد توعد الرئيس الأميركي بأن غزو روسيا لأوكرانيا، إن حدث، فستكون له عواقب وخيمة.

وذكر البيت الأبيض أن مجلس الأمن القومي بحث مجموعة من تدابير الردع ضد روسيا، يتم تنسيقها مع الحلفاء، بما في ذلك الدعم العسكري المستمر للجيش الأوكراني.

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#أوروبا الشرقية
#حلف الناتو
#قوات أميركية
#روسيا
#غزو

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

136 قتيلا باشتباكات بين "داعش" و"قسد" بسورية
136 قتيلا باشتباكات بين "داعش" و"قسد" بسورية

2022-01-24

الإمارات تعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

2022-01-24

لبنان: المئات يحتجون ضد الإجراءات المصرفية
لبنان: المئات يحتجون ضد الإجراءات المصرفية

2022-01-24

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

2022-01-23
عدة هزات أرضية في البلاد خلال يوم

عدة هزات أرضية في البلاد خلال يوم

2022-01-23
الحبس لمدة 21 عاما لقاتل زوجته من عكا

الحبس لمدة 21 عاما لقاتل زوجته من عكا

2022-01-23
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات

2022-01-23
استطلاع: اختلاف الآراء بالليكود حيال صفقة ادعاء مع نتنياهو

استطلاع: اختلاف الآراء بالليكود حيال صفقة ادعاء مع نتنياهو

2022-01-23