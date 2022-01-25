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مناورات روسية صينية في بحر العرب

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 09:12

مناورات روسية صينية في بحر العرب
مناورات إيرانية روسية في الخليج العربي (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مناورات مشتركة مع البحرية الصينية هذا الشهر في بحر العرب، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.

وقبل أيام، أجرت إيران مناورات عسكرية واسعة في الخليج العربي مع القوات الروسية والصينية، وهي مناورات يقول خبراء إنها تأتي في سياق محاولات روسيا والصين تقليص النفوذ الأميركي في العالم.

وجاءت المناورات بعد زيارة رسمية أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لموسكو، وقال خلالها إن بلاده لا تضع قيوداً على توسيع العلاقات مع روسيا.

كما جاءت المناورات على وقع محادثات في فيينا تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى ومن بينها روسيا والصين، والذي انسحبت منه أمريكا في عهد الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب في 2018.

وتهدف المناورات إلى "تعزيز القدرات والجهوزية القتالية، وتعزيز العلاقات العسكرية بين البحرية الإيرانية والروسية والصينية، وضمان الأمن المشترك، والتصدي للإرهاب البحري"، بحسب بيانات الجيش الإيراني.

وسبق أن ذكرت وكالتا الإعلام الروسية وإنترفاكس أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات العسكرية في الشهرين الجاري والمقبل، في البحر المتوسط وبحر أوخوتسك وشمال شرق المحيط الأطلسي، وفي المحيط الهادي.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن غواصة روسية اختبرت إطلاق صاروخ كروز من طراز كاليبر على هدف أرضي من بحر اليابان.

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#مناورات بحرية
#بحر العرب
#الصين
#روسيا
#إيران

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