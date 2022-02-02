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بريطانيا وفرنسا وألمانيا "تدين بشدة" التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 23:57

بريطانيا وفرنسا وألمانيا "تدين بشدة" التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية
تجارب كورية شمالية (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

دانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، ما وصفتها بتجارب صاروخية "استفزازية" قامت بها كوريا الشمالية وحضتها على التزام قرارات الأمم المتحدة عشية اجتماع لمجلس الأمن.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "ندين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية التي تقوض السلم الإقليمي وكذلك السلام والأمن الدوليين وهي انتهاك واضح لقرارات عدة تبناها مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

جاء البيان في أعقاب طلب الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الخميس، بعد إجراء كوريا الشمالية اختبارا أطلقت خلاله أقوى صاروخ لها، منذ 2017.

وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب على صواريخ بالستية منذ مطلع العام وتهدد بإجراء المزيد، حسبما أعلنت الدول الأوروبية.

وقالت وزارات خارجية تلك الدول إن "أنشطة كتلك تثير قلقا بالغا وستتلقى ردا موحدا".

أضافت "ندعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بالكامل، والقبول بالعروض المتكررة للحوار التي قدمتها الولايات المتحدة واتخاذ تدابير ملموسة نحو نزع كامل ويمكن التحقق منه ولا رجوع عنه لبرامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".

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#بريطانيا وفرنسا وألمانيا
#كوريا الشمالية
#تجارب صاروخية

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