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حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 900 ألف

تاريخ النشر: 05/02/2022 - 08:31

حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 900 ألف
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تجاوزت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس، الجمعة، 900 ألف حالة، وفق حصيلة لجامعة "جونز هوبكنز".

وتجاوز البلد عتبة 800 ألف وفاة في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل شهر ونصف شهر فقط.

وانخفض حاليا عدد الإصابات المرتبطة بالمتحورة أوميكرون، لكن عدد الوفيات اليومية يواصل الارتفاع، وتسجل 2,400 وفاة يوميا في المعدل، وفق بيانات السلطات الصحية.

وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي: "لا تزال حالات الاستشفاء مرتفعة، ما يدفع قدرة الرعاية الصحية والقوى العاملة لدينا إلى أقصى حدودها في بعض مناطق البلاد".

ولا يزال أميركيون يتوفون من جراء كورونا بأعداد كبيرة لأن 64 في المئة منهم فقط استكملوا التطعيم، رغم توفر اللقاحات العالية الفعالية على نطاق واسع.

ووفق الأرقام الرسمية، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات من جراء كورونا من حيث الأرقام المطلقة، تليها البرازيل والهند.

وفي تركيا، سجلت السلطات، الجمعة، 248 حالة وفاة و111 ألفا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، شفاء 83 ألفا و536 مصابا من كورونا. وارتفع إجمالي جرعات اللقاح المستخدمة في عموم تركيا إلى 142 مليونا و735 ألفا و468 جرعة.

وتسببت الجائحة بوفاة ما لا يقل عن 5.7 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ بدئها في كانون الأول/ ديسمبر 2019، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.

بودكاست عرب 48

#واشنطن
#تركيا
#وفيات كورونا

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