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الأمم المتحدة: قوات الأمن بميانمار تقتل 144 طفلا منذ الانقلاب

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 22:30

الأمم المتحدة: قوات الأمن بميانمار تقتل 144 طفلا منذ الانقلاب
استهداف متظاهرين ("أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 144 طفلا على يد قوات الأمن بميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري مطلع شباط/ فبراير 2021.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، الإثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي نفذ الجيش انقلابا عسكريا في ميانمار، رافقته احتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين والمعتقلين بينهم قادة كبار في الدولة، كالرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وقال حق: "منذ استيلاء الجيش على السلطة مطلع فبراير الماضي، لقي ما لا يقل عن 114 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا مصرعهم على أيدي قوات الأمن".

وتابع: "وبينهم 18 طفلا على الأقل قتلوا في كانون الثاني/ يناير المنصرم وحده، إضافة إلى عدد لا يحصى من أطفال آخرين تم تشويههم وإصابتهم على مدار عام كامل".

وأضاف: "تشعر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالقلق الشديد إزاء تزايد موجة العنف ضد الأطفال في ميانمار".

وتابع المسؤول الأممي: "تذكّر يونيسف الجميع بالتزاماتهم بضرورة دعم حقوق الطفل على النحو المنصوص عليها في اتفاقية حقوقه، التي وقعت عليها ميانمار، وقانون حقوق الطفل الذي سُنّ في ذلك البلد عام 2019".

بودكاست عرب 48

#الانقلاب العسكري
#الأمم المتحدة
#ميانمار

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