  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الأمم المتحدة: 13 مليون شخص أفريقي يعانون من الجوع

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 13:10

الأمم المتحدة: 13 مليون شخص أفريقي يعانون من الجوع
مساعدات غذائية للأمم المتحدة في الصومال (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

يعاني نحو 13 مليون شخص في القرن الأفريقي من الجوع خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، حسب ما كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء.

وجاء في بيان للبرنامج الأممي أن "دولا بينها كينيا والصومال وأثيوبيا تواجه جوعا شديدا، حيث يعاني القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود"؛ وفقا لما أورده موقع "ريليف ويب" أكبر بوابة معلومات إنسانية في العالم.

ولفت برنامج الأغذية إلى أن "الجفاف أدى إلى تدمير المحاصيل وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير عادي، ما أجبر الأسر الريفية التي تعتمد على الرعي والزراعة على هجر منازلها".

من جهته، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا، مايكل دانفورد، إن "إمدادات المياه والمراعي شحيحة في ظل توقعات بهطول الأمطار بأقل من المتوسط ​​في الأشهر المقبلة".

نفوق أعداد كبيرة من الماشية (أ ب)

وأضاف "الوضع يتطلب عملا إنسانيًا فوريًا لتجنب تكرار أزمة مثل أزمة الصومال في العام 2011، عندما مات 250 ألفًا من الجوع خلال فترة جفاف طويلة".

ويتم توزيع المساعدات الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وأثيوبيا والصومال حيث ترتفع معدلات سوء التغذية ويتعرض حوالي 13 مليون شخص لخطر الجوع الشديد في الربع الأول من العام".

وطالب البرنامج بتخصيص 327 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الفورية على مدى الأشهر الستة المقبلة ودعم المجتمعات الرعوية لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المناخية المتكررة.

وفي العام 2011، أدى عدم هطول الأمطار إلى أكثر الأعوام جفافا منذ عام 1951 في المناطق القاحلة في كينيا والصومال وأثيوبيا وجيبوتي وأوغندا.

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#القرن الأفريقي
#أثيوبيا
#الصومال
#كينيا
#الجوع
#مايكل دانفورد

الأمم المتحدة: 13 مليون شخص أفريقي يعانون من الجوع

الأمم المتحدة: 13 مليون شخص أفريقي يعانون من الجوع

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن تزود الإمارات بمقاتلات "إف-22"
واشنطن تزود الإمارات بمقاتلات "إف-22"

2022-02-08

ماكرون بأوكرانيا بمحاولة لنزع فتيل الأزمة مع روسيا
ماكرون بأوكرانيا بمحاولة لنزع فتيل الأزمة مع روسيا

2022-02-08

النووي الإيراني: طهران تتمسك برفع العقوبات مع استئناف مفاوضات فيينا
النووي الإيراني: طهران تتمسك برفع العقوبات مع استئناف مفاوضات فيينا

2022-02-08

الأكثر قراءة

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

2022-02-07

"دويتشه فيله" تفصل صحافيين بينهم فلسطينيتان بزعم معاداة الساميّة

2022-02-07
المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

2022-02-07
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

2022-02-07
حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

2022-02-07