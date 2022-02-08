الأمم المتحدة: 13 مليون شخص أفريقي يعانون من الجوع

يعاني نحو 13 مليون شخص في القرن الأفريقي من الجوع خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، حسب ما كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء.

وجاء في بيان للبرنامج الأممي أن "دولا بينها كينيا والصومال وأثيوبيا تواجه جوعا شديدا، حيث يعاني القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود"؛ وفقا لما أورده موقع "ريليف ويب" أكبر بوابة معلومات إنسانية في العالم.

ولفت برنامج الأغذية إلى أن "الجفاف أدى إلى تدمير المحاصيل وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير عادي، ما أجبر الأسر الريفية التي تعتمد على الرعي والزراعة على هجر منازلها".

من جهته، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا، مايكل دانفورد، إن "إمدادات المياه والمراعي شحيحة في ظل توقعات بهطول الأمطار بأقل من المتوسط ​​في الأشهر المقبلة".

نفوق أعداد كبيرة من الماشية (أ ب)

وأضاف "الوضع يتطلب عملا إنسانيًا فوريًا لتجنب تكرار أزمة مثل أزمة الصومال في العام 2011، عندما مات 250 ألفًا من الجوع خلال فترة جفاف طويلة".

ويتم توزيع المساعدات الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وأثيوبيا والصومال حيث ترتفع معدلات سوء التغذية ويتعرض حوالي 13 مليون شخص لخطر الجوع الشديد في الربع الأول من العام".

وطالب البرنامج بتخصيص 327 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الفورية على مدى الأشهر الستة المقبلة ودعم المجتمعات الرعوية لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المناخية المتكررة.

وفي العام 2011، أدى عدم هطول الأمطار إلى أكثر الأعوام جفافا منذ عام 1951 في المناطق القاحلة في كينيا والصومال وأثيوبيا وجيبوتي وأوغندا.