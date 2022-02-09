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نصف مليون وفاة بالعالم منذ ظهور متحورة "أوميكرون"

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 13:18

نصف مليون وفاة بالعالم منذ ظهور متحورة "أوميكرون"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أوردت منظمة الصحة العالمية أنه جرى تسجيل نصف مليون وفاة حول العالم منذ ظهور متحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقال مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية، عبدي محمود، إنه "في عصر اللقاحات الفعالة، يموت نصف مليون شخص، إنه شيء حقيقي".

وأضاف أنه "جرى تسجيل أكثر من 130 مليون إصابة ونصف مليون وفاة منذ الإعلان عن متحورة أوميكرون".

وفي السياق، أشار المسؤول بالمنظمة الدولية إلى الحاجة لنحو 16 مليار دولار أميركي لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة كورونا.

وفي السياق، وصفت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عدد حالات أوميكرون بأنه كان "مروعا".

وتوقعت أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات "أعلى بكثير من الإحصائيات المسجلة".

وتسبب فيروس كورونا في مقتل نحو 5.75 ملايين شخص منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، وفق البيانات المعلنة.

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#منظمة الصحة العالمية
#أوميكرون
#وفيات كورونا
#فيروس كورونا

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