  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الدوما يطالب بوتين بالاعتراف باستقلال مناطق انفصالية لأوكرانيا

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 15:01

الدوما يطالب بوتين بالاعتراف باستقلال مناطق انفصالية لأوكرانيا
بوتين يشرف على مناورة في شبه جزيرة القرم (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صادق النواب الروس اليوم، الثلاثاء، على نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين، يدعونه فيه إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني في شرق هذا البلد منذ ثماني سنوات.

وقال رئيس مجلس النواب، فياتشيسلاف فولودين، إن "النداء الموجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغنسك الشعبية، سينقل إليه فورا".

وأضاف أن الوثيقة أقرت "خلال جلسة عامة" لمجلس الدوما.

وردا على سؤال، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين إن "لا قرار رسميا" في الواقع، إلا أنه اعتبر أن طلب النواب "يعكس رأي الشعب" الروسي.

والاعتراف بتلك المنطقتين سيشكل نهاية عملية السلام في شرق أوكرانيا واتفاقات مينسك، الموقعة بفضل وساطة فرنسية وألمانية، وتنص على عودة هذه المناطق على المدى الطويل إلى سيادة كييف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه "في حال الاعتراف (باستقلال المنطقتين) ستنسحب روسيا من كل مفاعيل اتفاقات مينسك مع كل العواقب المترتبة على ذلك. سبقنا وحذرنا من موقف كهذا".

وتتهم موسكو منذ أشهر أوكرانيا بتقويض الاتفاقات، فيما عملية السلام متوقفة منذ نهاية العام 2019.

وتعتبر روسيا الراعي الرئيسي للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقد اندلع النزاع اثر ضم موسكو لشبه جزيرة القرم بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف، مطلع العام 2014.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#الدوما
#فلاديمير بوتين
#أورانيا
#مناطق انفصالية

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايدن يلوّح بـ"عقوبات جاهزة": الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال محتملا
بايدن يلوّح بـ"عقوبات جاهزة": الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال محتملا

2022-02-15

هجوم سيبراني يستهدف موقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية
هجوم سيبراني يستهدف موقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

2022-02-15

وزير الدفاع الروسي يصل سورية لمراقبة مناورات بحرية في المتوسط
وزير الدفاع الروسي يصل سورية لمراقبة مناورات بحرية في المتوسط

2022-02-15

الأكثر قراءة

واشنطن تغلق سفارتها في كييف:

واشنطن تغلق سفارتها في كييف: "القوات الروسية تتوجه لمواقع هجومية"

2022-02-14
بعد بن غفير: أعضاء كنيست عن الليكود يقتحمون الشيخ جراح

بعد بن غفير: أعضاء كنيست عن الليكود يقتحمون الشيخ جراح

2022-02-14
الاحتلال يصعد هجومه على الشيخ جراح: اعتقال شابين بزعم حرق

الاحتلال يصعد هجومه على الشيخ جراح: اعتقال شابين بزعم حرق "منزل مستوطن"

2022-02-14
الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار في حي الجواريش

الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار في حي الجواريش

2022-02-14
حنّا أبو حنّا... نصّ الطفولة

حنّا أبو حنّا... نصّ الطفولة

2022-02-14