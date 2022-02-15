الدوما يطالب بوتين بالاعتراف باستقلال مناطق انفصالية لأوكرانيا

صادق النواب الروس اليوم، الثلاثاء، على نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين، يدعونه فيه إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني في شرق هذا البلد منذ ثماني سنوات.

وقال رئيس مجلس النواب، فياتشيسلاف فولودين، إن "النداء الموجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغنسك الشعبية، سينقل إليه فورا".

وأضاف أن الوثيقة أقرت "خلال جلسة عامة" لمجلس الدوما.

وردا على سؤال، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين إن "لا قرار رسميا" في الواقع، إلا أنه اعتبر أن طلب النواب "يعكس رأي الشعب" الروسي.

والاعتراف بتلك المنطقتين سيشكل نهاية عملية السلام في شرق أوكرانيا واتفاقات مينسك، الموقعة بفضل وساطة فرنسية وألمانية، وتنص على عودة هذه المناطق على المدى الطويل إلى سيادة كييف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه "في حال الاعتراف (باستقلال المنطقتين) ستنسحب روسيا من كل مفاعيل اتفاقات مينسك مع كل العواقب المترتبة على ذلك. سبقنا وحذرنا من موقف كهذا".

وتتهم موسكو منذ أشهر أوكرانيا بتقويض الاتفاقات، فيما عملية السلام متوقفة منذ نهاية العام 2019.

وتعتبر روسيا الراعي الرئيسي للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقد اندلع النزاع اثر ضم موسكو لشبه جزيرة القرم بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف، مطلع العام 2014.