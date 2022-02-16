روسيا ساخرة من مزاعم غزو أوكرانيا: "أبلغونا بموعد الغزو القادم"

طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من وسائل الإعلام الغربية ساخرة بأن تحدد موعدا لهجوم موسكو المزعوم على أوكرانيا للعام القادم؛ وذلك على خلفية تعالي الأصوات المحذرة من غزو روسي اليوم، الأربعاء.

وقالت زاخاروفا من خلال قناتها على "تيلغرام": "طلب موجه إلى وسائل التضليل الإعلامي الأميركية والبريطانية، بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها، أعلنوا الجدول الزمني لغزونا للعام المقبل، نود أن نخطط لإجازاتنا!".

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، فإن عدة وسائل إعلام غربية كانت قد روجت لمزاعم الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا، وبعضها حدد ساعة الصفر يوم 15 شباط/فباير وبعضها الآخر اليوم".

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية ادعت أن الرئيس، جو بايدن، أبلغ قادة الدول الغربية أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا اليوم.

وإثر ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن 16 شباط/فبراير هو عطلة رسمية في البلاد باسم "يوم الوحدة".

ووجهت الدول الغربية، مؤخرا، اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.