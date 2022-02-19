جولة جديدة من المحادثات بين أثينا وأنقرة الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن الجولة الـ64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي المتوسط، ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم، إن اليونان وتركيا ستعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية يوم 22 شباط/ فبراير الجاري في أثينا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي إلى حل خلافاتهما في البحر المتوسط.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن الجولة القادمة ستجري في أثينا بتاريخ 22 شباط/ فبراير الجاري.

وأوضحت أن الجولة السابقة انعقدت في العاصمة أنقرة خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ويدور خلاف بين الجانبين حول مجموعة قضايا تتراوح من المجال الجوي إلى المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط وقبرص المنقسمة على أساس عرقي.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين البلدين عام 2002 في أنقرة، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في بحري إيجة والمتوسط.

وبعد توقف دام خمسة أعوام وحالة من التوتر على مدى أشهر، اتفق الجانبان العام الماضي على استئناف المحادثات في مسعى للتوصل إلى تفاهم والسماح ببدء مفاوضات رسمية.

وأجرت أثينا وأنقرة ثلاث جولات من المحادثات منذ ذلك الحين، لكن وجهات النظر لا تزال متباعدة.

وانعقدت الجولة رقم 60 من المحادثات في آذار/ مارس 2016 في أثينا، وبعد ذلك التاريخ، توقفت بسبب الظروف السياسية وما اعتبرته أنقرة "فتورا في موقف اليونان".

وفي 2021 استؤنفت المحادثات، حيث انعقدت الجولة رقم 61 في إسطنبول بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2021، وبدأ منذ ذلك الحين استخدام مصطلح "الاستشارية" عوضا عن "الاستكشافية" لوصف المحادثات.