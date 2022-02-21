قطر وإيران توقّعان 14 اتفاقيّة تعاون 

وقّعت قطر وإيران، اليوم الإثنين، 14 اتفاقية تعاون في عدة مجالات، منها الملاحة الجوية والطاقة والتعليم، وغيرها.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات بين أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة خليجية له، للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بين 20 - 22 شباط/ فبراير الجاري.

وذكر البيان القطري أن رئيسي وآل ثاني عقدا، لقاء ثنائيا ناقشا خلاله أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، والتطورات الراهنة في المنطقة.

فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بتوقيع حكومتي البلدين 14 اتفاقية تعاون في الدوحة، بحضور رئيسي وآل ثاني.

وتتعلق الاتفاقيات الموقعة بمجالات "الملاحة الجوية والتجارة والملاحة البحرية والإعلام المرئي والمسموع وإلغاء تأشيرات الدخول والطاقة والمعايير القياسية والثقافة والتعليم"، بحسب المصدر ذاته.

خلال لقاء أمير قطر بالرئيس الإيرانيّ ("الأناضول")

وحول تفاصيل الاتفاقيات، أوضح البيان القطري، أنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي خارجية البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي ومعهد الدراسات السياسية الدولية التابع لوزارة الخارجية في البلدين".

كما تم توقيع "اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة البلدين، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني".

ووقع الطرفان أيضا على "البرنامج التنفيذي الأول لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين (2022- 2023)، ومذكرة تفاهم بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (قطر) وهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".

كما تم إبرام اتفاقية تتعلق بالنقل البحري بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي المشترك في مجال النقل البري، ومذكرة تفاهم أخرى بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وشركة إيران لتوليد الطاقة الكهربائية وإدارة النقل والتوزيع".

إلى جانب "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وهيئة المواصفات الإيرانية الوطنية، واتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والبرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين البلدين للعامين (2022- 2023)".

إضافة إلى "مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومتي البلدين ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال المناطق الحرة بين هيئة المناطق الحرة والمجلس الأعلى لمناطق التجارة الحرة والصناعية والاقتصادية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".