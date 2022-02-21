"الاتحاد‭ ‬الأوروبي سيدرس فرض مستويات معينة لمخزونات الغاز"

قالت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية، مساء الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة، بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.

وأدى شح في المعروض وطلب متزايد بوتيرة سريعة، لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، مما دفع بروكسل إلى بدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.

وأشارت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء، في تصريحات تأتي بعد ثلاثة أيام من الكشف عن وثيقة أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حدا أدنى لمتطلبات تخزين الغاز.

وقالت سيسمون في مؤتمر صحافي من العاصمة الإسبانية، مدريد، مساء الإثنين، "في الوقت الحالي هذا تشريع وطني. وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضروري على مستوى الاتحاد الأوروبي. علينا أن نستعد لموسم التدفئة القادم".

وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حاليا 32% من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40% قبل عام. وقالت سيمسون إن الإجراءات المرتبطة بمخزونات الغاز لن تحاكي القواعد التي تلزم دول منظمة الطاقة الدولية بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ.