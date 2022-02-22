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البرازيل: الفيضانات مستمرة وارتفاع عدد الضحايا إلى 176

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 08:56

البرازيل: الفيضانات مستمرة وارتفاع عدد الضحايا إلى 176
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

وصلت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في مدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 176 قتيلا بينهم 29 طفلا، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

ولا يزال 112 شخصا في عداد المفقودين، وفق الشرطة. ويواصل عناصر الإنقاذ البحث عن مفقودين بين الأوحال والأنقاض التي خلفتها أمطار غزيرة هطلت، الثلاثاء الماضي.

وهذه أسوأ حصيلة لعواصف ضربت المدينة السياحية الخلابة في جنوب شرق البلاد، التي كانت تعد العاصمة الصيفية للإمبراطورية البرازيلية في القرن التاسع عشر.

وكانت عاصفة عنيفة في 1988 قد أودت بحياة 171 شخصا.

وبعد أكثر من أسبوع على الكارثة، تم التعرف على 143 جثة من بين تلك التي عُثر عليها حتى الآن.

وتمكنت الفرق من إنقاذ 24 شخصا في الساعات الأولى للعواصف. لكن تتلاشى الآن آمال العثور على مزيد من الناجين، وفق السلطات.

وتفقد الرئيس، جايير بولسونارو، المنطقة من الجو، الجمعة، وقال إن الكارثة خلفت "مشاهد حرب".

من جهته، بعث البابا فرنسيس، الأحد برسالة تعزية جديدة بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال "أعبر عن تعاطفي مع السكان الذين ضربتهم الكوارث الطبيعية خلال الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى بيتروبوليس "المدمرة" وكذلك مدغشقر التي تعرضت مؤخرا لأعاصير مميتة. وتم إجلاء 847 شخصا على الأقل إلى مراكز إيواء. ويقول الخبراء إن الأمطار تفاقمت بسبب تغير المناخ.

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#البرازيل
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#تغير المناخ

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