إيران ترى عبور "خط النهاية" في المباحثات النوويّة رهن قرارات غربيّة

اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، اليوم الخميس، أن عبور "خط النهاية" في مباحثات فيينا إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، يتطلب اتخاذ قرارات من الدول الغربية، وذلك بعد ساعات من عودته الى طهران للتشاور.

وكتب باقري عبر حسابه في "تويتر": "بغض النظر عن مدى قربنا من خط النهاية، ليست هناك بالضرورة ضمانة لعبوره"، معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب "اليقظة، المزيد من المثابرة والابداع، ونهجا متوازنا لاتخاذ الخطوة النهائية".

وأضاف: "لاستكمال العمل هناك قرارات معينة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها".

وأتى هذا الموقف بعد تأكيد وسائل إعلام إيرانية ومصادر دبلوماسية غربية، أن باقري غادر العاصمة النمسوية ليل الأربعاء عائدا الى طهران للتشاور، على أن يبقى أعضاء وفده التفاوضي في فيينا لاستكمال البحث مع نظرائهم في الوفود الأخرى.

وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.

ويجمع الأطراف المعنيون على أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، مع تبقي نقاط تباين عدة تحتاج على الأرجح إلى قرارات "سياسية" من الطرفين الأساسيين، إيران والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الأربعاء، أن المباحثات "بلغت مرحلة حساسة ومهمة".

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني، بدر بن حمد اليوسعيدي في طهران: "حتى الآن نحن متفائلون جدا بشأن المباحثات في فيينا. نأمل في أن يتم خلال الأيام المقبلة، حلّ بعض القضايا الحساسة، المهمة، والمتبقية في المفاوضات"، مشددا على أن هذه المسائل هي رهن إبداء الأطراف الغربيين "واقعية" حيالها.

وفي استمرار للدبلوماسية المكثفة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات فيينا، أعلنت الخارجية الإيرانية عن اتصال بين أمير عبداللهيان ونظيرته البريطانية ليز تراس مساء الأربعاء، هو الثاني بينهما خلال نحو عشرة أيام.

ورأى أمير عبد اللهيان أن "الإسراع بالتوصل إلى اتفاق يتطلب إرادة حقيقية لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي من جانب الغرب بغية التوصل إلى اتفاق دائم لضمان مصالح إيران، وخاصة الرفع الحاسم للحظر (العقوبات)"، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

وتزامنا مع مغادرة باقري لفيينا، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوصول نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والمتحدث باسمها، بهروز كمالوندي إلى العاصمة النمسوية.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الى أن كمالوندي سيجري "مشاورات تقنية" مع مسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا أيضا.

وتتولى الوكالة الدولية مراقبة الأنشطة النووية لطهران، ويرفع مديرها العام رافايل غروسي تقارير دورية بشأنها الى مجلس محافظي الوكالة. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للمجلس اعتبارا من الأسبوع الثاني من آذار/ مارس المقبل.