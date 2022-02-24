الحرب على أوكرانيا: اجتماع طارئ للناتو وتنديد بروسيا

يعقد سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) صباح اليوم الخميس، اجتماعا طارئا في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، على ما أعلن ناطق باسم الناتو، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ"محاسبة" الكرملين على الهجوم على أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأراضيها، وذلك بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس، إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي دان "هجوم موسكو المتهوّر وغير المبرر" مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، كما أوضح المصدر نفسه.

وندد حلف الناتو بـ"الهجوم المتهور وغير المبرر" لروسيا على أوكرانيا.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قوله "نحن متحدون في الرد على روسيا وتعزيز جبهة حلف الأطلسي الشرقية"، مضيفا إنه ووزير الدفاع تحدثا إلى أمين عام حلف الأطلسي.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تدين بشدة قرار روسيا شن حرب على أوكرانيا داعيا موسكو إلى "إنهاء عملياتها العسكرية فورا".

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدتين "فرنسا تتضامن مع أوكرانيا وتقف إلى جانب الأوكرانيين وتعمل مع شركائها وحلفائها لإنهاء الحرب".

وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "الأحداث المروعة في أوكرانيا" قائلا إن الرئيس الروسي "اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر".

وغرد على تويتر "سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم" مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بدوره، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها "انتهاك فاضح" للقانون الدولي متحدثا عن "يوم قاتم" لأوروبا جمعاء.

وأضاف في بيان "تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل اللاأخلاقي للرئيس (فلاديمير) بوتين نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها".

وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

وأكد شولتس "إنه يوم فظيع لأوكرانيا" و"قاتم" لأوروبا برمتها.

وحض موسكو على وقف عمليتها العسكرية "فورا".

من جانبها، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الخميس، بهجوم روسيا على أوكرانيا وتعهدا "محاسبة" موسكو.

وكتبا في تغريدة "ندين بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة القاتمة نتضامن مع أوكرانيا ونسائها ورجالها واطفالها الأبرياء في وجه هذا الهجوم غير المبرر" متعهدين "محاسبة الكرملين" بعدما باشرت روسيا عملية عسكرية في اوكرانيا خلال الليل.

إلى ذلك، تطرح الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين روسيا "لشنها حربا" في أوكرانيا كما أعلنت، مساء الأربعاء، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

وأوضح مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه أنه يتوقع التصويت على النص من حيث المبدأ الجمعة. وقالت ليندا توماس غرينفيلد "وجه بوتين رسالة حرب في تجاهل تام لمسؤولية هذا المجلس. هذه حالة طارئة خطيرة. سيتعين على المجلس اتخاذ إجراء وسنطرح قرارا على الطاولة الخميس".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقي هذا البلد.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش "اتخذت قرار شن عملية عسكرية"، مستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي العدائية حيال روسيا والتي تشكل أوكرانيا أداة لها، حسب رأيه.