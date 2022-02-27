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أوكرانيا تؤكد: "لا نعول كثيرا" على المفاوضات

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 19:27

أوكرانيا تؤكد: "لا نعول كثيرا" على المفاوضات
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده "ستحاول" التفاوض مع روسيا، رغم أنها "لا تعول كثيرا" على أن هذه المفاوضات ستضع حدا للغزو الروسي.

وقال زيلينسكي، في تصريح مصور: "أقول الأمور بصراحة كما هي الحال دائما: لا أعول كثيرا على نتيجة" هذه المفاوضات، ولكن "علينا أن نحاول".

وأضاف أنه لا يريد أن يفكر الأوكرانيون مستقبلا "أنني لم أحاول وقف الحرب في حين أنه كانت هناك فرصة، ولو صغيرة، للقيام بذلك".

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن موسكو فتحت باب التفاوض لأن "حربها الخاطفة فشلت". وقبل الغزو، دعت كييف الى إجراء مفاوضات مع موسكو لكن الأخيرة رفضت.

ومن المقرر أن يجري الأوكرانيون والروس مفاوضات، في وقت لاحق، اليوم، الأحد، عند الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس.

وذكر زيلينسكي بقوله إنه "لا يريد أن تحلق صواريخ وطائرات ومروحيات في أوكرانيا انطلاقا من بيلاروس"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشنكو، الذي تشكل بلاده قاعدة خلفية للغزو الروسي.

وأضاف "لا اريد أن تصل قوات إلى اوكرانيا من بيلاروس و(لوكاشنكو) أكد لي ذلك".

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