روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و"لا تعويل" على مسار المفاوضات

تواصل مئات الآليات العسكرية الروسية تقدمها باتجاه كييف، ما ينذر بليلة مواجهات عنيفة في العاصمة الأوكرانية، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو، عبر إغلاق كامل مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية وتمويل تسليح لأوكرانيا؛ وسط انتقادات حادة من الناتو، بعد وضع روسيا قوات "الردع النووي" في حالة تأهب.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قالت أوكرانيا إنها "لا تعول" على المفاوضات التي وافقت على خوضها في بيلاروسيا المجاورة، مقابل وقف العمليات العسكرية التي تنطلق من هناك، في ظل التشكيك الغربي في صدق نوايا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وميدانيا، قال المسؤول المحلي في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مساء الأحد، إن المدينة عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.