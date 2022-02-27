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الرئيس الأوكراني يرفض التفاوض مع روسيا في بيلاروس

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 11:29

الرئيس الأوكراني يرفض التفاوض مع روسيا في بيلاروس
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الأحد، أن المحادثات في مينسك كان يمكن أن تعقد لو لم تهاجمنا روسيا من أراضي بيلاروسيا.

وأكد أنه منفتح على الحوار في أماكن أخرى لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا. واقترح الرئيس الأوكراني التفاوض مع روسيا في إسطنبول، أو وارسو، أو باكو، أو بودابست بدلا من بيلاروسيا.

وأضاف زيلينسكي أن "القوات المحتلة تهاجم مناطق مدنية لا توجد فيها بنية تحتية عسكرية"، مشيرا إلى أن الاحتلال الروسي يهاجم كل شيء حتى سيارات الإسعاف.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن الليلة الماضية كانت وحشية وأن المدنيين والبنى التحتية تعرضوا للقصف.

وأكد زيلينسكي أن ما يفعله الاحتلال الروسي في أوكرانيا هو انتقام، وهم يختارون بشكل متعمد تكتيكات لإيذاء الناس، وأضاف أن "الجرائم التي ترتكبها روسيا ضد الأوكرانيين تحمل علامات على أنها جرائم إبادة عرقية".

وتابع زيلينسكي "ما يعيشه سكان فاسيلكوف وكييف وتشبرنيهيف وسومي وخاركيف ومدن أخرى، مشابه لفترة الحرب العالمية الثانية".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" أن الوفد الروسي سينتظر حتى الساعة 3 مساء لتأكيد انضمام أوكرانيا للمفاوضات في غوميل. ثم صرّح مساعد الرئيس الروسي أن "روسيا تضمن أمن الوفد الأوكراني المفاوض إذا قرر القدوم إلى بيلاروسيا" للتفاوض.

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#أوكرانيا
#روسيا
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