18 دولة أوروبيّة تغلق مجالها الجويّ أمام الطائرات الروسيّة 

قررت 18 دولة أوروبية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وقال وزير النقل الفنلندي، تيمو هاراكا، اليوم الأحد، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، دون اعطاء موعد محدد.

كما أعلن وزير البيئة والنقل والتكنولوجيا النمساوي، ليونير جيوسلر، اغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات الروسية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية (AUA) بدورها لن تستخدم المجال الجوي الروسي، وإلى أنها أوقفت رحلاتها إلى روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام كافة الطائرات الروسية.

كما قررت الدانمارك والسويد وإيطاليا وألمانيا، اليوم، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

بدوره، أعلن وزير البنى التحتية الهولندي، مارك هاربيرس، قرار الحكومة إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقال هاربيرس: "لا مكان في مجال هولندا الجوي لنظام يمارس العنف الوحشي وغير المبرر، لذلك فإن هولندا تستعد مساء اليوم لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية".

وفي السياق ذاته، أوضح وزير النقل الفرنسي، جان- بابتيست جباري عبر حسابه في تويتر، أن فرنسا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات والخطوط الجوية لروسيا اعتبارًا من مساء اليوم.

وسبق أن أعلنت بريطانيا وبلغاريا وتشيكيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وردت روسيا بإغلاق مجالها أمام الطائرات البريطانية والبلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.