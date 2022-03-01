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الاتحاد الأوروبيّ يحظر بثّ "سبوتنيك" و"آر تي" ويستبعد مصارف روسية من "سويفت"

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 23:43

الاتحاد الأوروبيّ يحظر بثّ "سبوتنيك" و"آر تي" ويستبعد مصارف روسية من "سويفت"
العلم الأوكرانيّ أمام البرلمان الجورجيّ ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

صادقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، الثلاثاء، على حظر بثّ وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي التكتل، ولاستبعاد "بعض المصارف الروسية" من نظام "سويفت"، وفق ما أعلنت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

كما صادقت الدول الأعضاء في بروكسل على حظر مشاركة أوروبيين في مشاريع يساهم في تمويلها "صندوق الاستثمار المباشر" السيادي الروسي.

وستدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

والأحد الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مَنْع وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبي، وذكرت حينها أن القرار جاء بهدف منع وسيلتي الإعلام من بث "أكاذيبهما" عن الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: "سنمنع في الاتحاد الأوروبي الماكينة الإعلامية للكرملين. لن تتمكن وسيلتا الإعلام الحكوميتان ’آر تي’ و’سبوتنيك’، وكذلك فروعهما، من بث أكاذيبهما بعد اليوم لتبرير حرب بوتين وزرع الانقسام في أمتنا".

وأضافت: "إننا نطور إذا أدوات لمنع تضليلهما الإعلامي السام والضار في أوروبا".

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