  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

زيلينسكي: روسيا ترتكب جرائم بحق المدنيين بأوكرانيا

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 12:13

زيلينسكي: روسيا ترتكب جرائم بحق المدنيين بأوكرانيا
زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن أن المفاوضات مع الجانب الروسي لم تحقق النتائج المطلوبة، متهما موسكو بارتكاب جرائم حرب في حق السكان المدنيين.

وتابع زيلينسكي "لقد ذهبنا لمفاوضات بمبادرة روسية، لكن الجيش الروسي كان يواصل قصفه وتصعيده ضدنا".

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت المناطق السكنية في مدينة خاركيف بالقنابل الفراغية.

وأضاف الرئيس الأوكراني "العدو الروسي يستهدف محطات توليد الكهرباء في العاصمة كييف، ويرتكب جرائم في حق السكان المدنيين، ولن نسمح بقتل السكان المدنيين، وعلينا أن ندمر روسيا اقتصاديا".

وأوضح أن روسيا لا يجب أن تكون عضوا في مجلس الأمن.

وأكد أنن العالم يعرف ما هي الإجراءات المطلوبة لإيقاف العدو الروسي، قائلا "ننتصر على روسيا وسنواصل صمودنا في كل المدن الأوكرانية، وقريبا سنعرف السلام مجددا".

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب أن "يوقف العدو"، مشير إلى أن كييف هي أهم هدف للعدو الذي يريد أن يدمر هوية الشعب الأوكراني.

وانتهت، مساء الإثنين، في بيلاروسيا الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، واتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بعد عودة الوفود من موسكو وكييف للتشاور.

وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده تستعد للجولة الثانية من المفاوضات حال عودة هيئة التفاوض الأوكرانية ومناقشة ما جرى معها.

وأضاف أن كييف لم تتلق الرد الذي كانت تنتظره، لكن الرد الروسي كان واضحا على الأرض.

من جهته، أعلن الكرملين أن المفاوضات الروسية الأوكرانية يجب أن تجري في جو هادئ وصامت ومن دون صخب.

وأوضح رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده معنية بالتوصل لاتفاق بشكل سريع مع أوكرانيا.

بودكاست عرب 48

#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا الآن مباشر
#روسيا الآن مباشر
#جرائم حرب
#فولوديمير زيلينسكي

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دمشق: 11 قتيلا إثر اندلاع حريق بمركز تسوّق
دمشق: 11 قتيلا إثر اندلاع حريق بمركز تسوّق

2022-03-01

جنوب السودان: 440 مدنيا قُتلوا بين حزيران وأيلول 2021
جنوب السودان: 440 مدنيا قُتلوا بين حزيران وأيلول 2021

2022-03-01

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف
اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

2022-03-01

الأكثر قراءة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28
إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

2022-02-28
حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28
مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

2022-02-28