زيلينسكي: روسيا ترتكب جرائم بحق المدنيين بأوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن أن المفاوضات مع الجانب الروسي لم تحقق النتائج المطلوبة، متهما موسكو بارتكاب جرائم حرب في حق السكان المدنيين.

وتابع زيلينسكي "لقد ذهبنا لمفاوضات بمبادرة روسية، لكن الجيش الروسي كان يواصل قصفه وتصعيده ضدنا".

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت المناطق السكنية في مدينة خاركيف بالقنابل الفراغية.

وأضاف الرئيس الأوكراني "العدو الروسي يستهدف محطات توليد الكهرباء في العاصمة كييف، ويرتكب جرائم في حق السكان المدنيين، ولن نسمح بقتل السكان المدنيين، وعلينا أن ندمر روسيا اقتصاديا".

وأوضح أن روسيا لا يجب أن تكون عضوا في مجلس الأمن.

وأكد أنن العالم يعرف ما هي الإجراءات المطلوبة لإيقاف العدو الروسي، قائلا "ننتصر على روسيا وسنواصل صمودنا في كل المدن الأوكرانية، وقريبا سنعرف السلام مجددا".

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب أن "يوقف العدو"، مشير إلى أن كييف هي أهم هدف للعدو الذي يريد أن يدمر هوية الشعب الأوكراني.

وانتهت، مساء الإثنين، في بيلاروسيا الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، واتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بعد عودة الوفود من موسكو وكييف للتشاور.

وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده تستعد للجولة الثانية من المفاوضات حال عودة هيئة التفاوض الأوكرانية ومناقشة ما جرى معها.

وأضاف أن كييف لم تتلق الرد الذي كانت تنتظره، لكن الرد الروسي كان واضحا على الأرض.

من جهته، أعلن الكرملين أن المفاوضات الروسية الأوكرانية يجب أن تجري في جو هادئ وصامت ومن دون صخب.

وأوضح رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده معنية بالتوصل لاتفاق بشكل سريع مع أوكرانيا.