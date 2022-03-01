  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

محكمة العدل الدوليّة تعقد جلسات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 22:27

محكمة العدل الدوليّة تعقد جلسات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل
طابور من السيارات المتجهة إلى الحدود البولندية ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أنها ستعقد في السابع من آذار/ مارس والثامن منه جلسات حول الحرب في أوكرانيا حيث تشتد المعارك.

وجاء في بيان للمحكمة أن "الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة سيعقد الإثنين 7 آذار/ مارس والثلاثاء 8 منه جلسات علنية بشأن مزاعم بارتكاب إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد روسيا الاتحادية)".

وأوضح البيان أن "الجلسات ستخصص للنظر في طلب التدبير المؤقت للحماية الذي تقدّمت به أوكرانيا".

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من 660 ألف شخص أوكرانيا. وتقدّر الهيئة عدد النازحين داخل أراضي أوكرانيا البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، بأكثر من مليون شخص.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة سيرتفع في الأشهر المقبلة إلى أربعة ملايين شخص عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى المساعدة، وإلى 12 مليونا عدد النازحين الذين يحتاجون إليها داخل أوكرانيا.

والإثنين أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح "بأسرع ما يمكن" تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

وجاء في بيان له نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية "أنا مقتنع بوجود أساس معقول (يدعو) للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا" منذ العام 2014.

وعلى الرغم من تهديدها بفرض حظر دولي عليها على عدة أصعدة، وبمقاطعتها وبفرض عقوبات عليها، شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا في خطوة تبرّرها بالدفاع عن الناطقين بالروسية داخل الجمهورية السوفياتية السابقة وبالسعي إلى إطاحة النظام القائم فيها.

بودكاست عرب 48

#محكمة العدل الدولية
#أوكرانيا
#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا
#روسيا الان مباشر
#أوكرانيا الان مباشر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبيّ يحظر بثّ "سبوتنيك" و"آر تي" ويستبعد مصارف روسية من "سويفت"
الاتحاد الأوروبيّ يحظر بثّ "سبوتنيك" و"آر تي" ويستبعد مصارف روسية من "سويفت"

2022-03-01

"إردوغان يسعى جاهدا لعقد لقاء بين بويتن وزيلينسكي"
"إردوغان يسعى جاهدا لعقد لقاء بين بويتن وزيلينسكي"

2022-03-01

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية
الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

2022-03-01

الأكثر قراءة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28
إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

2022-02-28
التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

2022-02-28
حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28