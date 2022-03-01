محكمة العدل الدوليّة تعقد جلسات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أنها ستعقد في السابع من آذار/ مارس والثامن منه جلسات حول الحرب في أوكرانيا حيث تشتد المعارك.

وجاء في بيان للمحكمة أن "الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة سيعقد الإثنين 7 آذار/ مارس والثلاثاء 8 منه جلسات علنية بشأن مزاعم بارتكاب إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد روسيا الاتحادية)".

وأوضح البيان أن "الجلسات ستخصص للنظر في طلب التدبير المؤقت للحماية الذي تقدّمت به أوكرانيا".

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من 660 ألف شخص أوكرانيا. وتقدّر الهيئة عدد النازحين داخل أراضي أوكرانيا البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، بأكثر من مليون شخص.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة سيرتفع في الأشهر المقبلة إلى أربعة ملايين شخص عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى المساعدة، وإلى 12 مليونا عدد النازحين الذين يحتاجون إليها داخل أوكرانيا.

والإثنين أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح "بأسرع ما يمكن" تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

وجاء في بيان له نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية "أنا مقتنع بوجود أساس معقول (يدعو) للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا" منذ العام 2014.

وعلى الرغم من تهديدها بفرض حظر دولي عليها على عدة أصعدة، وبمقاطعتها وبفرض عقوبات عليها، شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا في خطوة تبرّرها بالدفاع عن الناطقين بالروسية داخل الجمهورية السوفياتية السابقة وبالسعي إلى إطاحة النظام القائم فيها.