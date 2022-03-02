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أوكرانيا: مستعدون للمفاوضات ولا نقبل الإنذارات الروسيّة

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 17:06

أوكرانيا: مستعدون للمفاوضات ولا نقبل الإنذارات الروسيّة
منزل دمرته غارة جوية روسية ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو من أجل وقف الحرب، لكنها لا تقبل في الوقت ذاته الإنذارات الروسية.

وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه في "تويتر"، أنهم لم يقدموا تنازلات خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين البلدين، الإثنين الماضي.

وأوضح أن مطالب موسكو لم تتغير، وهي نفسها التي ذكرها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه قبل انطلاق العملية العسكرية.

وأكد أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات والدبلوماسية، إلا أنها لا تقبل إنذارات الروس.

وفي السياق، قال الوزير الأوكراني، إنهم تقدموا بطلب لحلف شمال الأطلسي "ناتو" حول فرض حظر للطيران في أجواء بلاده، مبيناً أن الحلف يدرس طلبهم.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، أن جولة ثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم.

والإثنين، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مفاوضات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

والأحد، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن وفدا يمثل بلاده سيجري اجتماعا "دون شروط مسبقة" مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 شباط/ فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

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