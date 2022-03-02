زيلينسكي يطالب يهود العالم "برفع صوتهم" بعد استهداف مقبرة يهودية

عرب ٤٨/ أ ف ب

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من اليهود في كل أنحاء العالم على رفع الصوت، الأربعاء، بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي وهو يهودي، "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن". وأضاف "النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين".

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء أمس، الثلاثاء، القصف الذي تعرض له النصب التذكاري، بابي يار، في العاصمة الأوكرانية، كييف، دون أن يذكر أن المقاتلات الروسية هي من قصفت هذا الموقع، ودون تحميل موسكو المسؤولية.

وقال، في تغريدة على "تويتر": "ندين الهجوم على المقبرة اليهودية بالقرب من موقع النصب التذكاري لإحياء ذكرى محرقة يهود كييف وقتل الشعب اليهودي في بابي يار. وندعو إلى الحفاظ على قدسية الموقع واحترامها".

وتمتنع إسرائيل عن اتخاذ موقف يُغضب روسيا، على خلفية التنسيق الأمني بينهما بما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سورية.

والإثنين، أكدت الوكالة اليهودية أن أكثر من خمسة آلاف أوكراني سعوا للحصول على استفسارات حول الانتقال إلى إسرائيل بعدما أطلقت روسيا، الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا.

وبحسب متحدثة باسم الوكالة اليهودية التي خصصت خطا ساخنا لتقديم المساعدة لليهود الراغبين في الهجرة، فإنها تلقت الأسبوع الماضي، أكثر من خمسة آلاف طلب بهذا الخصوص.

وقالت المتحدثة إن الوكالة نشرت موظفيها في ست محطات أقيمت عند النقاط الحدودية الأوكرانية مع دول بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر، لتقديم المشورة.