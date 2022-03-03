الصين: أميركا سبب الحرب ولم نطلب تأجيل غزو أوكرانيا

نفت الصين اليوم، الخميس، التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجاء فيه إنها طلبت من روسيا تأجيل غزو أوكرانيا إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ووصفت التقرير بـ"الأخبار المزيفة"، و"المحاولة الحقيرة للغاية" لصرف الانتباه، وتحويل اللوم عن المتسبب في الصراع.

وندد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، بالتقرير وقال إن الصين تتهم واشنطن بإثارة الحرب من خلال عدم استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف وانغ للصحفيين في مؤتمر صحافي يومي، أنه "نأمل أن يتطرق المذنب في الصراع إلى دوره في الأزمة الأوكرانية، ويتحمل مسؤولياته، ويتخذ إجراءات عملية لتخفيف حدة الموقف، وحل المشكلة بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين".

وتابع أن "تقرير نيويورك تايمز مجرد محض أخبار كاذبة. مثل هذه السلوكيات، التي تهدف لتشتيت الانتباه، حقيرة للغاية".

نقلت التايمز هذه الأخبار عن "تقرير استخباراتي غربي" اعتبره مسؤولون ذا مصداقية. وكتبت الصحيفة أن "التقرير يشير إلى أن كبار المسؤولين الصينيين كان لديهم مستوى معين من المعرفة المباشرة بخطط أو نوايا الحرب الروسية قبل بدء الغزو الأسبوع الماضي".

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جين بينغ، في بكين، في الرابع من شباط/فبراير الماضي، قبل ساعات من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية. وأصدرا بعد ذلك بيانا مشتركا أعلنا فيه أن "الصداقة بين البلدين لا حدود لها".