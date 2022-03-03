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سعيا للعودة للاتفاق النووي: غروسي يزور إيران

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 10:00

سعيا للعودة للاتفاق النووي: غروسي يزور إيران
غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا عند عودته إلى فيينا (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، يوم السبت، إلى إيران في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي، كما أعلن المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن المدير العام ل غروسي "سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين السبت"، موضحا أن غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا عند عودته إلى فيينا مساء السبت

وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، دون ذكر أي مصدر، إنه "إذا كان من الممكن أن تساعد زيارة غروسي الوكالة وطهران في التوصل إلى خارطة طريق لحل القضايا القائمة بشأن الأمان، فإنها قد تساعد في إحياء الاتفاق النووي في فيينا"، في إشارة إلى الجهود الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية.

وأكد غروسي، أمس الأربعاء، أن المناقشات مع إيران في سياق محادثات الاتفاق النووي "في تقدم"، لافتا إلى أن هذا المسار "لن يتأثر بأي عملية خارجية أخرى"، في إشارة إلى الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وبلغت مفاوضات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن مرحلتها النهائية الأكثر حساسية، فهي باتت أمام أيام مفصلية، لكن ما زالت إيران تصر على حل "القضايا الأساسية العالقة"، فيما لم تتجاوب معها الأطراف الغربية بعد، وتؤكد ضرورة إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع.

لكن الجانب الإيراني يقول إنه لا اتفاق ما لم تحل القضايا العالقة، التي يؤكد أنها ثلاث قضايا، تشمل نطاق العقوبات والضمانات والخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشهد فندق "كوبورغ"، الثلاثاء الماضي، اجتماعات ولقاءات أكثر كثافة استمرت حتى منتصف الليل، ومن المقرر أن تستمر اليوم أيضا.

بودكاست عرب 48

#الاتفاق النووي
#النووي الإيراني
#مفاوضات فيينا
#رافاييل غروسي
#الطاقة الذرية

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