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اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 11:30

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا
نزوح عن المدن الأوكرانية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة لليوم الثامن، وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، فيما فر مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل أسبوع.

ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قرارا يطالب روسيا "بالتوقف فورا عن استخدام القوة" ضد أوكرانيا. واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وتتواصل عمليات إرسال الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، فيما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بنقل ذخائر عنقودية وأسلحة أخرى محظورة بموجب اتفاقية جنيف إلى أوكرانيا.

وفي ما يلي أبرز تتطورات حرب روسيا على أوكرانيا في يومها الثامن:

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#روسيا الآن مباشر

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

اليوم الثامن للحرب: مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

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