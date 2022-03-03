موسكو: الغرب يفكّر في "حرب نوويّة"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن القادة الغربيين يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ"حرب فعلية" ضد موسكو.

ولفت إلى التصريحات الأخيرة لنظيريه الفرنسي، جان إيف لودريان والبريطانية، وليز تراس، اللذين أشارا إلى قوة الردع النووية وخطر اندلاع حرب مع روسيا.

وقال: "إذا كان البعض يضعون خطة حرب فعلية ضدنا، وأعتقد أنهم كذلك، عليهم التفكير مليا"، مؤكدا "لن نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا".

وقارن لافروف الولايات المتحدة بالإمبراطور الفرنسي نابوليون بونابرت والزعيم الألماني أدولف هتلر، مضيفا: "في وقتهما، أراد كل من نابوليون وهتلر إخضاع أوروبا. والآن، أخضعها الأميركيون".