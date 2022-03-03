  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

موسكو: الغرب يفكّر في "حرب نوويّة"

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 14:58

موسكو: الغرب يفكّر في "حرب نوويّة"
وزير الخارجية الروسي، لافروف ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن القادة الغربيين يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ"حرب فعلية" ضد موسكو.

ولفت إلى التصريحات الأخيرة لنظيريه الفرنسي، جان إيف لودريان والبريطانية، وليز تراس، اللذين أشارا إلى قوة الردع النووية وخطر اندلاع حرب مع روسيا.

وقال: "إذا كان البعض يضعون خطة حرب فعلية ضدنا، وأعتقد أنهم كذلك، عليهم التفكير مليا"، مؤكدا "لن نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا".

وقارن لافروف الولايات المتحدة بالإمبراطور الفرنسي نابوليون بونابرت والزعيم الألماني أدولف هتلر، مضيفا: "في وقتهما، أراد كل من نابوليون وهتلر إخضاع أوروبا. والآن، أخضعها الأميركيون".

بودكاست عرب 48

#وزير الخارجية الروسي
#سيرغي لافروف
#روسيا
#أوكرانيا
#لافروف
#موسكو
#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا الان مباشر
#روسيا الان مباشر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماكرون بعد مهاتفته بوتين وزيلينسكي: الأسوأ لم يأتِ بعد
ماكرون بعد مهاتفته بوتين وزيلينسكي: الأسوأ لم يأتِ بعد

2022-03-03

ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية اليوم
ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية اليوم

2022-03-03

هل تتسع حرب أوكرانيا؟ جورجيا ومولدوفا تطالبان بالانضمام للاتحاد الأوروبي
هل تتسع حرب أوكرانيا؟ جورجيا ومولدوفا تطالبان بالانضمام للاتحاد الأوروبي

2022-03-03

الأكثر قراءة

سقوط أول مدينة أوكرانية كبرى: القوات روسية تتقدم نحو كييف

سقوط أول مدينة أوكرانية كبرى: القوات روسية تتقدم نحو كييف

2022-03-02
بينيت يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي

بينيت يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي

2022-03-02
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2022-03-02
المستشار الألماني لبينيت: يحظر إرجاء أو تعليق مفاوضات فيينا

المستشار الألماني لبينيت: يحظر إرجاء أو تعليق مفاوضات فيينا

2022-03-02
زيلينسكي يطالب يهود العالم

زيلينسكي يطالب يهود العالم "برفع صوتهم" بعد استهداف مقبرة يهودية

2022-03-02