حلف شمال الأطلسي يحذّر من تفاقم الأوضاع في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي. كما حذر من تعاظم أعداد القتلى ومستوى الدمار في أوكرانيا جراء الهجمات الروسية خلال الأيام المقبلة.

وذكر ستولتنبرغ بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف إن "الطريقة الوحيدة لفرض حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض حظر للطيران عبر إسقاط الطائرات الروسية".

وتابع: "إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير. لهذا السبب نتّخذ هذا القرار المؤلم".

ويأتي موقف الحلف الذي تقوده واشنطن رغم مناشدات القيادة الأوكرانية للمساعدة في ظل القصف العشوائي الروسي لمدن البلاد.

وحذّر ستولتنبرغ من أن "الأيام المقبلة ستكون أسوأ على الأرجح مع مزيد من القتلى والمعاناة والدمار فيما تجلب القوات المسلحة الروسية أسلحتها الأثقل وتواصل هجماتها في أنحاء البلاد".

وتحدّث وزير الخارجية الأوكرانية إلى الحلف عبر الفيديو من كييف. وكتب في تغريدة لاحقا: "رسالتي هي: تحرّكوا الآن قبل فوات الأوان. لا تسمحوا (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا. نحن على استعداد للقتال. وسنواصل القتال. لكن نحتاج إلى شركاء لمساعدتنا عبر خطوات ملموسة وحازمة وسريعة فورا".

وأرسل أعضاء الناتو آلاف الجنود إلى شرق أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي للحلف الأقرب إلى روسيا، فيما يرسلون أسلحة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وقال ستولتنبرغ: "سنواصل القيام بكل ما يمكن لحماية والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. الناتو تحالف دفاعي. تتمثّل مهمّتها الجوهرية في إبقاء دولنا الثلاثين في أمان".

وتابع: "لسنا جزءا من هذا النزاع وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم تصاعده واتساع رقعته ليتجاوز أوكرانيا".

وأفادت كييف أنه في حال لم تكن لدى الحلف الرغبة في إغلاق الأجواء الأوكرانية، فعلى الحلفاء تزويد أوكرانيا بطائرات حربية وأنظمة دفاع جوي تساعدها في صد الهجمات الجوية الروسية.

وذكرت الدول الأوروبية حتى الآن بأنها لن تسلّم أوكرانيا طائرات، وتركّزت معظم الشحنات التي تم إيصالها على أسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ محمولة مضادة للطائرات.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمره الصحافي، إنه من المرجح أن تستخدم روسيا "أسلحة أثقل" خلال هجماتها على أوكرانيا.

ووصف الأمين العام للحلف الحرب في أوكرانيا بأنها "حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف أن "روسيا تنفذ احتلالا وحشيا غير مبرر لأوكرانيا، ويجب على العالم أجمع إدانته".

وأشار إلى أن العديد من الأشخاص قتلوا وجرحوا في الهجمات، مضيفا: "من المحتمل أن تكون الأيام المقبلة أسوأ، مع المزيد من القتلى والمزيد من المعاناة والمزيد من الدمار".

ودعا ستولتنبرغ الرئيس الروسي لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا وسحب قواته على الفور دون شروط، مؤكدًا أن بوتين أخفق في تقديره لقوة الجيش والشعب الأوكرانيين.

وفي ما يتعلق بمشاركة فنلندا والسويد في اجتماعات الحلف اليوم، قال ستولتنبرغ: "ردا على العدوان الروسي، قررنا تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع فنلندا والسويد، وكلا البلدين يشاركان في جميع مشاورات الناتو فيما يخص الأزمة الحالية".