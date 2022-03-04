واشنطن تسلّم كييف قبل ستة أيام معظم مساعدات الأسلحة 

سلّمت الولايات المتحدة، أوكرانيا إلى اليوم، أكثر من ثلثّي الأسلحة التي وعدتها بها في نهاية شباط/ فبراير الماضي، بحسب ما أعلنت مسؤولة في وزارة الدفاع الأميركي، اعتبرت أن كييف تستخدم هذا العتاد "بفاعلية" في إبطاء تقدّم القوات الروسية.

وأوضحت هذه المسؤولة للصحافيين أن واشنطن قدمّت لأوكرانيا في الخريف مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليون دولار، تبعتها أخرى بقيمة 200 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر، هي عبارة عن أسلحة وذخائر سلمت بمعظمها إلى القوات الأوكرانية.

ثم وفّرت الحكومة الأميركية في 26 شباط/ فبراير الفائت مساعدة عسكرية جديدة غير مسبوقة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار دعما لتصديها للغزو الروسي.

وشرحت المسؤولة في البنتاغون، اليوم الجمعة، أن واشنطن سلمت الأوكرانيين حتى الآن "عتاداً بقيمة 240 مليون دولار بينها ما هو أساسي جداً كالعتاد المضاد للدروع".

وأشادت بـ"الفاعلية التي أظهرتها القوات الأوكرانية في استخدام هذا العتاد"، من خلال توزيعه "بسرعة كبيرة" في ساحة المعركة "لإبطاء التقدم الروسي".

وأفادت المسؤولة ذاتها، بأن 14 دولة أخرى قدمت أسلحة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير الفائت، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن طلب من الكونغرس اعتمادا جديدا لمواصلة تزويد كييف أسلحة وذخيرة.