غروسي بطهران وتفاؤل حذر بشأن تفاهم حول الاتفاق النووي

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، اليوم السبت، في أجواء من التفاؤل الحذر في إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي.

وكان غروسي وصل، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي بموازاة الجهود التي تبذل في فيينا لإنقاذ الاتفاق الموقع في 2015.

ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق الذي وقعته إيران مع ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بمنع إيران من امتلاك سلاح ذري تنفي طهران باستمرار السعي للحصول عليه.

وقال غروسي في تغريدة على تويتر قبل سفره الى العاصمة الإيرانية "أتوجه إلى طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين للتطرق مسائل عالقة في إيران"، مؤكدا أن "التوقيت حساس لكن يمكن تحقيق نتيجة إيجابية للجميع".

وسيلتقي غروسي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، حسب بيان لهذه الهيئة.

وتأتي زيارة غروسي بعد تأكيده أن الوكالة "لن تتخلى أبدا" عن جهودها لدفع طهران إلى تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها.

وتؤكد طهران من جهتها أن انجاز تفاهم في مباحثات فيينا، لن يتحقق ما لم يتم اغلاق هذا الملف الذي تضعه في إطار "مزاعم سياسية".

ويفترض أن يعقد غروسي مؤتمرا صحافيا عند عودته إلى فيينا مساء السبت.

وتهدف المفاوضات الجارية في فيينا إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق المبرم في 2015، ودفع إيران إلى احترام تعهداتها مجددا.

وكان هذا الاتفاق سمح برفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها في ظل برنامج رقابة من الوكالة يعد من الأكثر صرامة.

لكن الولايات المتحدة انسحبت منه في 2018 في عهد إدارة دونالد ترامب، وأعادت فرض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وردا على هذه الخطوة، تراجعت طهران تدريجيا عن غالبية التزاماتها النووية، خصوصا تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تفوق بشكل كبير السقف المحدد في الاتفاق.

وقال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، إنه يأمل "في تحقيق نتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع" من أجل "إحياء اتفاق" 2015 لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار وجود نقاط خلافية.

من جهتها، صرحت رئيسة الوفد البريطاني المفاوض ستيفاني القاق، أن الدبلوماسيين الأوروبيين في فيينا سيعودون إلى عواصمهم قريبا للتشاور.

وقالت "نحن قريبون" من اتفاق، موضحة أن مفاوضي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "سيغادرون فيينا قريبا لإطلاع الوزراء، ومستعدون للعودة قريبا".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنه "مستعد للذهاب الى فيينا عندما يقبل الغربيون خطوطنا الحمر المتبقية (...) بما في ذلك الضمانات الاقتصادية الفاعلة"..

لكنه لم يوضح ما هي هذه الضمانات أو "الخطوط الحمر".

يعتبر الغربيون أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لأنهم يعتقدون أن وتيرة التقدم النووي لإيران ستؤدي إلى تقادم الاتفاق قريبا. وأكدت فرنسا أن إبرام اتفاق "هذا الأسبوع" أمر "ملح".