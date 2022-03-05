واشنطن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

قال وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، إنّ "الحرب لم تسر كما كان يظن أو يخطط لها" الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، مضيفا أن واشنطن "تبحث دائما عن فرص للدبلوماسية والحوار".

وذكر بلينكن أنّ "محادثات وفدي أوكرانيا وروسيا لا تسفر عن شيء وسندعم أي خيار يريده الأوكرانيون".

وقبل التصريحات هذه، قال بلينكن إنّ "فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة ضد روسيا ونحن نفعل ما بوسعنا لدعم أوكرانيا"، فيما عبّر الرئيس الأوكرانيّ، فلوديمير زيلينسكي، عن أسفه للقرار "المتعمد" الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية "اليوم، أعطت إدارة الحلف (الأطلسي) الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي".

وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم لماذا لم يتخذ حلفاؤنا قرارا بإغلاق المجال الجوي الأوكراني".

بدوره، أضاف بلينكن: "لا نريد الدخول في حرب مع روسيا لكننا نبذل جهودا كبيرة مع الحلفاء لدعم أوكرانيا".

وأشار بلينكن إلى أنّ "الرئيس (الأميركي جو) بايدن أكد لنظيره البولندي التزام واشنطن بأمن بولندا وجميع الحلفاء في النيتو".

كما أشار البيت الأبيض، إلى أن نائب الرئيس الأميركي، كاميلا هاريس، ستزور بولندا ورومانيا الأسبوع المقبل لإظهار الدعم الأميركي.

قناة اتصال بين البنتاغون والجيش الروسي

وفي سياق ذي صلة، أعلن البنتاغون، الجمعة، أن الجنود الأميركيين والروس أقاموا قناة اتصال جديدة بينهما يُفترض استخدامها في حالة الطوارئ، وذلك في مواجهة تصاعد النزاع في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي أن هذا الخط الذي أنشئ "قبل أيام قليلة" يربط مباشرة القيادة الأميركية في أوروبا بوزارة الدفاع الروسية.

وقال: "نحن نعلم أن (هذا الخط) يعمل"، مؤكدا "عندما اختبرناه، أجابوا".

لكن المتحدث باسم البنتاغون رفض الإفصاح عما إذا كانت هذه القناة استُخدمت عندما تعرض الموقع النووي الأوكراني في زابوروجيا ليل الخميس لضربات نُسبت إلى روسيا.

وتابع: "إذا كان هناك وضع نحتاج فيه إلى التواصل مع وزارة الدفاع بشأن حالة عاجلةّ، أفترض أننا سنستخدمه"، آملا في أن يفعل الجيش الروسي الشيء نفسه.

وأنشئت قناة اتصال مماثلة بين البلدين خلال الحرب في سوريا حيث وفرت موسكو دعما عسكريا لقوات الرئيس بشار الأسد.

كذلك، كان هناك "هاتف أحمر" إبان الحرب الباردة أنشئ في 1963 بعد أزمة الصواريخ في كوبا وأتاح اتصالا مباشرا بين البيت الأبيض والكرملين.