الأمم المتحدة: تأكيد مقتل 364 مدنيا حتى الآن في أوكرانيا

أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، الأحد، مقتل 364 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وذكر المجلس، ومقره جنيف، إن 759 مدنيا أصيبوا حتى منتصف ليل السبت - الأحد.

وأفادت الأرقام الحديثة، المتعلقة بالضحايا حتى الخامس من آذار/ مارس، يتسجيل 13 وفاة و52 إصابة إلى الخسائر التي سجلها مراقبون من مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، السبت.

ويعتمد مجلس حقوق الإنسان منهجية صارمة لتعداد الضحايا، ويعلن فقط عن عدد الضحايا الذين تأكد منهم.

وذكر الهيئة الأممية أن التوقعات تشير إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك في أعقاب الهجمات الشديدة التي شهدتها الأيام الماضية.

ويرجع ذلك بسبب تأخر وصول المعلومات وسط القتال، كما أن العديد من التقارير لا تزال بحاجة إلى تأكيد.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الجانب الأوكراني، فإن الأعداد أكبر بكثير.

أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا لدول الجوار

من جانبه، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عبور أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة منذ التدخل العسكري الروسي.

وأوضح غراندي، في تغريدة عبر "توتير"، الأحد، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام. وأضاف "أزمة اللاجئين هذه تعد الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من نصف اللاجئين الأوكرانيين عبروا إلى بولندا منذ اندلاع شرارة الحرب.

وتأتي المجر، ومولودفا، وسلوفاكيا، ورومانيا بالترتيب بعد بولندا من حيث الدول الأكثر استقبالا للاجئين الأوكرانيين في أوروبا بالوقت الراهن.

وفي وقت سابق، حذرت المفوضية السامية، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا.