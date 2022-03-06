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القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 11:30

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف
المدنيون يحتمون من الغارات تحت جسر مدمر في كييف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية الإستراتيجية، وواصل التقدّم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، في حين وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحذيرات جديدة إلى حلف شمال الأطلسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية تركز جهودها على تطويق العاصمة كييف ومدينتي خاركيف ومكولايف، وذلك مع دخول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11،

وفيما أكدت القوات الأوكرانية إسقاط طائرات روسية وأسر عدد من طياريها في ميكولايف (جنوب) وتشيرنيهيف (شمال)؛ تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بإفشال خطة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة المطلة على البحر الأسود (جنوب).

وفي ما يأتي آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا في يومها الحادي عشر:

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#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا مباشر الآن
#روسيا الآن مباشر
#كييف

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

القوات الروسية تستأنف مهاجمة ماريوبول وغارات مكثفة على كييف

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