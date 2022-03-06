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"توقّف" عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 17:26

"توقّف" عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا
داخل مشفى في ماريوبول ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توقّفت ثاني محاولة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الإستراتيجية التي تحاصرها القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد.

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وأفاد الصليب الأحمر في بيان بأنه "وسط مشاهد معاناة بشرية هائلة في ماريوبول، توقفت اليوم محاولة ثانية للبدء بإجلاء حوالى مئتي ألف شخص من المدينة"، بعد وقت قصير على فتح المنظمة ممرا إنسانيا لإخراجهم.

وفشلت أمس السبت، محاولة سابقة لإجلاء المدنيين من المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والتي تتعرض منذ أيام لقصف القوات الروسية وحلفائها الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد، وسط تبادل الطرفين اتهامات بعدم احترام التعهدات المقطوعة.

ودعا الصليب الأحمر الطرفين إلى التوافق على "الشروط الخاصة" باتفاقات الإجلاء.

وأكد الأوكرانيون أن الروس واصلوا إطلاق النار فيما كان المدنيون يتجمعون لتشكيل موكب، فيما اتهم الروس الطرف الأوكراني باستخدام المدنيين "دروعا بشرية".

وكتب الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك، بافلو كيريلنكو عبر "فيسبوك" أن "الرتل لإجلاء المدنيين لم يتمكن من الخروج من ماريوبول اليوم لأن الروس جمعوا قواتهم وبدأوا بقصف المدينة".

وأضاف: "من الخطير للغاية إخراج الناس في هذه الظروف".

من جهة أخرى، أفاد بأن المساعدة الإنسانية القادمة من زابوروجي الواقعة على بعد نحو ثلاث ساعات عن ماريوبول، لم تتمكن من الوصول.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها "سهلت الحوار بين الطرفين بشأن الممر الآمن للمدنيين" بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير منحاز.

وأضافت: "اليوم باشرت فرقنا فتح ممر الإجلاء في ماريوبول قبل أن تُستأنف الأعمال العسكرية".

وبحسب المنظمة، فإن "المحاولتين الفاشلتين امس واليوم تشيران إلى عدم وجود اتفاق مفصل وقابل للتطبيق بين طرفي النزاع".

ولفتت إلى أن على الطرفين التوافق بشكل دقيق على الساعة والمواقع ومسارات الإجلاء وغيرها من التفاصيل اللوجستية. كما أنه من المهم أن تكون عمليات الإجلاء طوعية وأن يذكر الاتفاق ما إذا كان من الممكن نقل المساعدة الإنسانية إلى المدن المعنية.

وتابعت اللجنة أن فرقها ستبقى في ماريوبول وهي "مستعدة للمساهمة في تيسير محاولات جديدة في حال توصل الطرفان إلى اتفاق مفصل".

وأفاد مسؤول في منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية في أوكرانيا، بأن الوضع الإنساني "كارثي" في ماريوبول التي يعاني سكانها من نقص الماء والمواد الغذائية بصورة خاصة.

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