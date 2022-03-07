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طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 06:56

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية
قصف متواصل للمدن الأوكرانية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

احتدم القتال في بلدات حول العاصمة كييف، في اليوم الـ12 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة، بالتوازي مع سيطرتها على مدينة إربين وتشديدها الطوق على مدن رئيسية في الجنوب والوسط.

وبينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تتوقف القوات الأوكرانية عن القتال، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تنهزم ولن تنكسر.

وفي ظل محاولات الوساطة لتسوية النزاع الروسي الأوكراني، ما زالت ردود الفعل الدولية الغاضبة تتوالى، إلى جانب فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية المشددة على موسكو.

وتواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام، حيث يتوع أن ترتفع الأعداد بغضون الأيام المقبلة.

وفي ما يأتي أبرز تطورات الحرب الروسيا على أوكرانيا في يومها الـ12:

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#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا الآن مباشر
#أوكرانيا الآن منباشر

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

طوق على المدن الأوكرانية وموسكو تعلن فتح ممرات إنسانية

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