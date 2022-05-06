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السويد تعلن اعتقال إيران أحد مواطنيها

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 19:39

السويد تعلن اعتقال إيران أحد مواطنيها
من أمام السفارة السويدية في طهران (Getty Imahes)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت السويد، اليوم، الجمعة، أنّ السلطات الإيرانية احتجزت أحد مواطنيها، ما يهدّد بمزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

وأكّدت وزارة الخارجية السويديّة أن مواطنًا في الثلاثينيات من عمره "اعتقل مؤخرا".

وقالت، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنّ "السفارة في طهران تسعى للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن، وهي على اتصال بالسلطات المحلية"، ولم تقدّم مزيدا من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت صحيفة "أفتون بلادت" السويدية أن الرجل كان في عطلة مع سويديين آخرين عندما تم اعتقاله.

والعلاقات بين السويد وإيران متوترة أصلا، بسبب محاكمة الأولى مسؤولا إيرانيّا سابقا بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره المفترض في حملة تصفية معارضين عام 1988.

وأوقف حميد نوري (61 عاما) في مطار ستوكهولم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد أن رفع معارضون إيرانيون في السويد شكاوى ضده.

وانتهت المحاكمة الأربعاء، ومن المقرّر أن تصدر المحكمة قرارها في تموز/يوليو.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، طالبت الخارجية الإيرانية بالإفراج عن نوري معتبرة أن توقيفه "غير قانوني".

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الطالبية "إيسنا"، هذا الأسبوع، أنّ إيران تعتزم إعدام الأكاديمي السويدي الإيراني، أحمد رضا جلالي، قبل 21 أيار/مايو، وكان قد صدر الحكم في حقه عام 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

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#السويد
#إيران
#تجسس

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