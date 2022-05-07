أفغانستان: طالبان تأمر النساء بارتداء البرقع بالأماكن العامة

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

شددت حركة طالبان من الإجراءات التي تضييق على حرية النساء في أفغانستان، فأمرتهن، اليوم السبت، بارتداء البرقع في الأماكن العامة، في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على المرأة منذ سيطرة الحركة على الحكم مجددًا العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن اخوند زاده كشفت عنه سلطات حركة طالبان أمام الصحافيين في كابول "ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشيا مع التقاليد".

وأضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر "ينبغي أن يغطينَ وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالا من غير المحرمين".

وأَضاف المرسوم "يفضل أن تلازم النساء المنزل"، إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.

ويعدد المرسوم أيضا العقوبات التي يواجهها أرباب العائلات الذين لا يفرضون على نساء في أسرهم ارتداء البرقع.

منذ عودة طالبان إلى الحكم في منتصف آب/أغسطس الماضي، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توصيات عدة بشأن طريقة لباس النساء. لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن يصدر على المستوى الوطني.

وكانت الحركة فرضت على النساء حتى الآن وضع الحجاب الذي يغطي الرأس لكن يترك الوجه ظاهرا. لكنها كانت توصي بشدة بارتداء البرقع الذي سبق أن فرضته خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001.

وكان موظفون في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجلدون كل امرأة يجدونها لا ترتدي البرقع.

بعد عودتها إلى الحكم إثر حرب استمرت 20 عاما مع الولايات المتحدة وحلفائها التي سبق أن طردتها من السلطة عام 2001، وعدت طالبان بأن تكون أكثر ليونة هذه المرة.

وفي آذار/مارس، أثارت طالبان غضبا دوليا عبر إغلاق كل المدارس الثانوية المخصصة للفتيات بعد ساعات من السماح بإعادة فتحها للمرة الأولى منذ استيلائها على السلطة.

وفرضت الحركة أيضا الفصل بين النساء والرجال في الحدائق العامة في كابول، مع تحديد أيام الزيارة المسموح بها لكلّ من الجنسين.

وحاولت نساء بعد عودة الحركة إلى الحكم، المطالبة بحقوقهن عبر التظاهر في كابول والمدن الكبيرة. لكن حركتهن تعرّضت للقمع بشكل وحشي واعتقل المثير من الناشطات واحتُجز بعضهنّ لأسابيع عدة.