تنصيب ماكرون لولاية ثانية: أسعى لفرنسا أكثر استقلالا

نصب إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، رئيسا لفرنسا لولاية ثانية من 5 سنوات في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته الثانية، ودعا خلال خطاب التنصيب إلى التحرك دونما هوادة لتكون فرنسا "أكثر استقلالا".

وحضر مراسم التنصيب الرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، فضلا عن رئيس الوزراء في ولايته الأولى إدوار فيليب.

ودعا الرئيس المعاد انتخابه أيضاً مقدمي رعاية صحية ومسؤولين محليين منتخبين ومسؤولي جمعيات ورياضيين وشبابا للتذكير بالأولويات التي سيعمل عليها في ولايته الجديدة، ومن بينها إصلاح النظام الاستشفائي.

وجاء التنصيب بعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس فوز ماكرون (44 عاما) في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، والذي جرى في 24 نيسان/أبريل الماضي، والذي تغلب فيه ماكرون على منافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان بحصوله على 58.55% من الأصوات.

ودعا الرئيس في كلمة مقتضبة بمناسبة تنصيبه إلى "التحرك دونما هوادة" لتكون فرنسا "أكثر استقلالا"، مشددا على الحاجة إلى الابتكار في وقت تواجه فيه فرنسا وأوروبا تحديات غير مسبوقة على حد قوله، وأضاف ماكرون أن ولايته الثانية ستكون جديدة، وليست استمرارا لولايته الأولى.

وتبدأ الولاية الرئاسية الثانية لماكرون رسميا في 14 من الشهر الحالي، ومن المنتظر أن يعين رئيسا جديدا للوزراء عقب بدء ولايته الثانية رسميا، على أن تجري الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو المقبل.

وتغذي صعوبات ماكرون المحتملة في إيجاد الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة التكهنات، إذ يبدو أن فيرونيك بيداغ، مديرة مكتب رئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس، والمديرة العامة لمجموعة "نكسيتي" العقارية راهناً، رفضت العرض، فضلاً عن النائبة الاشتراكية فاليري رابو، التي قالت إنه جرى الاتصال بها، لكنها رفضت لكي لا تضطر إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاما.

ويشارك ماكرون، غدا الأحد، في مراسم ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الثامن من أيار/مايو 1945، ثم ينتقل الاثنين إلى مدينة ستراسبروغ بمناسبة يوم أوروبا، ليلقي خطابا في البرلمان الأوروبي، قبل أن يتوجه إلى برلين للاجتماع بالمستشار الألماني أولاف شولتز، في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه.