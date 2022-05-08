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تعيين جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 08:35

تعيين جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ
جون لي المسؤول الأمني الذي قمع احتجاجات هونغ كونغ (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

عين جون لي المسؤول الأمني السابق الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، رئيسا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري، على ما أعلنت لجنة تضم موالين لبكين اليوم الأحد.

وحصل جون لي (64 عاما) على 1416 صوتا من أصوات اللجنة التي تضم 1461 عضوا بعد حملة خلت من المنافسين.

وإضافة إلى الأصوات المؤيدة حصل لي على ثمانية أصوات معارضة، فيما امتنع الأعضاء الباقون عن التصويت، في عملية اقتراع سرية مقتضبة.

وأعلن القاضي كيث يونغ كار هونغ فوز "المرشح الوحيد" جون لي كا-شيو فاز في الانتخابات.

وقالت الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها كاري لام، إنها تتقدم بخالص التهاني للسيد جون لي على انتخابه الناجح، وأكدت أنها ستقدم تقريرا عن نتيجة الانتخابات إلى الحكومة الشعبية المركزية.

وسيحل لي، محل لام في الأول من تموز/يوليو عندما يبدأ ولايته التي تبلغ خمس سنوات.

ويأتي تعيين مسؤول أمني في المنصب الرفيع، بعد سنوات صعبة شهدت المدينة خلالها اضطرابات سياسية وتدابير قاسية لمكافحة جائحة كورونا.

ونشرت الشرطة تعزيزات أمنية في محيط مركز المعارض. وتمت تعبئة ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف عنصر، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

والتظاهرات محظورة بشكل كبير في هونغ كونغ، وتشير السلطات إلى حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.

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#هونغ كونغ
#جون لي
#السلطة التنفذية

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