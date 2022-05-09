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الإكوادور: مقتل 43 سجينا إثر اشتباكات بين عصابتين

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 22:04

الإكوادور: مقتل 43 سجينا إثر اشتباكات بين عصابتين
من أمام السجن في الإكوادور (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قتل 43 سجينا، على الأقل، اليوم الإثنين في أعمال شغب وقعت في سجن بالإكوادور؛ حسب ما أعلن المدعي العام.

وأفادت السلطات، أن مواجهة اندلعت بين عصابتين داخل سجن بيلافيستا في سانتو دومينغو دا لوس كولورادوس، الواقعة وسط الإكوادور على بعد حوالي 80 كلم عن كيتو. وقال مكتب المدعي العام على "تويتر": "بلغ عدد السجناء القتلى حاليا 43"، مضيفا أن الوضع "يتطور".

وميدانيا قامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى الذين اصيبوا بجروح في الوجه وتجمع أقارب معتقلين حول السجن للحصول على معلومات.

وقال وزير الداخلية، باتريسيو كاريلو، إن المواجهات بين أفراد عصابتين اندلعت في وقت مبكر من صباح الإثنين مما تسبب في إطلاق "بروتوكولات الأمن" لاحتواء "الاضطرابات" في السجن.

وأضاف أن حوالي 40 سجينًا استغلوا الفوضى محاولين الفرار لكن الشرطة ألقت القبض عليهم.

طواقم طبية تنقل أحد السجناء (Gettyimages)

والاشتباكات التي غالبًا ما تكون عنيفة تقع بانتظام في السجون الإكوادورية، حيث لقي ما يقارب 350 سجينًا مصرعهم منذ شباط/فبراير 2021.

ووقع التمرد الأخير مطلع نيسان/أبريل في سجن جنوب البلاد حيث قتل 20 سجينًا وتعرضت جثث للتشويه.

وفقًا للحكومة فإن العصابات المتنافسة لمهربي المخدرات الخاضعة لسيطرة الكارتلات المكسيكية، تشن حربًا للسيطرة على السجون المكتظة، وهي حرب عجزت السلطات حتى الآن عن وقفها.

وفي العام 2021، ضبطت الإكوادور 210 أطنان من المخدرات معظمها من الكوكايين. أما العام 2022، فبلغت المضبوطات حتى الآن نحو 70 طنا.

وتستخدم الإكوادور التي تحدها كولومبيا والبيرو، أكبر بلدين منتجين للكوكايين في العالم، كنقطة انطلاق الشحنات غير المشروعة بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

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#الإكوادور

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