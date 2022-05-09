عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا وواشنطن تسرع فتح سفارتها بكييف

واصلت القوات الروسية قصف منطقة مصنع الصلب في آزوفستال، آخر معاقل القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تواصل عملياتها الهجومية شرقي البلاد بهدف السيطرة الكاملة على دونيتسك ولوغانسك وخيرسون، وتأمين الطريق البري إلى القرم.

وصل إلى أوكرانيا عدد من المسؤولين الغربيين، منهم السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة البرلمان الألماني بيربل باس ووزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد.

وأعلنت بريطانيا، أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وبيلاروسيا في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني (2.10 مليار دولار). وقالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن القائمة بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا كريستينا كفين عادت مع مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين إلى مقر السفارة في كييف أمس الأحد، للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من شهرين.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تسريع خطط إعادة فتح السفارة الأميركية في كييف.

وكانت السفارة الأميركية في كييف أغلقت أبوابها قبل اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي.

على صعيد آخر، قال ديميتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) إن موسكو تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لتدمير دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين.

وشدد على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتجاوز حدودها المعنوية والجغرافية، وعدّ إياها حربا من أجل الحقيقة وحق روسيا في الوجود كدولة موحدة ومستقلة، على حد تعبيره.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ75 من الحرب الروسية - الأوكرانية: